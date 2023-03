Gagnez un séjour romantique à l'InterContinental de Marseille

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne

entre 6h et 7h pour gagner chaque jour un très beau cadeau sélectionné par France Bleu Provence.

Gagnez des cadeaux sélectionnés par France Bleu Provence, chaque matin entre 6h et 7h en donnant la météo à l'antenne. Photo d'illustration © Radio France - Carole MICHEL

10h à 11h : « Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes »

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. À l'occasion du Salon de la Gastronomie d'Aubagne du 10 au 12 mars 2023 tous les participants sont inscrits au tirage en fin d'émission pour gagner chaque jour :

1 panier gourmand et gourmet d'une valeur de 100 euros à récupérer sur le Salon aux dates et heures d'ouverture consultables ici : Programme Salon

La 26ème édition du salon aura lieu au Centre des Congrès AGORA à AUBAGNE les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars 2023.

Le mot de Philippe Gérard, président du Lions Club Aubagne Garlaban :

Ce rendez-vous incontournable de tous les amateurs de gastronomie vous permettra de combiner plaisir et générosité. Fidèle à la règle de conduite du Lions Club International « on ne va pas bien loin si on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un », notre club a souhaité cette année soutenir en particulier deux actions en faveur de l’enfance :

L’association Enfance et Cancer dont l’objectif en partenariat avec l’Institut Curie est de guérir plus d’enfants atteints de cancer. Cette association a été créée en 2004 par les parents d’Hubert Gouin décédé à l’âge de 7 ans. Il était atteint depuis 3 ans d’un cancer rare de la petite enfance : le neuroblastome. Elle a pour but d’aider et promouvoir la recherche sur les cancers de l’enfant qui est la première cause de la mortalité chez les enfants et adolescents après les accidents domestiques.

Le service pédiatrie de l’hôpital d’Aubagne : Nous allons financer à hauteur de 5 600 € l’achat d’un appareil dénommé Afinion CRP qui permet un test de diagnostic rapide in vitro à partir d’une seule goutte de sang et de déterminer la quantité de protéine C-réactive (CRP). Il conduit à réduire l’incertitude de diagnostic et à étayer la prescription d’antibiotiques lors de la consultation.

Nous vous espérons, comme chaque année, fidèles à ce rendez-vous.

11h à 12h : « Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats. Des questionnaires dédiés aux Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes Maritimes, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes.

Le meilleur score du jour gagne un Tote Bag France Bleu en coton « Je crains dégun »

Les meilleurs scores de la semaine remportent leur sélection pour le tirage du vendredi pour gagner un séjour à l'InterContinental Marseille - Hôtel Dieu comprenant :

Une nuit en chambre Classique vue sur le jardin de l'hôtel ou le quartier historique du Panier.

Un accueil romantique en chambre.

Le petit-déjeuner buffet pour deux personnes à la Brasserie Les Fenêtres .

. Deux accès à la piscine (sur réservation) et au fitness

Juché sur la colline du Panier, le plus ancien quartier de Marseille, l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu est le plus grandiose des hôtels de luxe de la cité phocéenne.

Implanté dans l’ancien Hôtel-Dieu, une majestueuse bâtisse du XVIIIe siècle inaugurée par Napoléon III, il déploie ses escaliers monumentaux, ses coursives voûtées et ses larges terrasses en surplomb du Vieux-Port.

Un emplacement somptueux pour cet édifice classé monument historique, qui offre une vue exceptionnelle sur l’emblématique basilique Notre-Dame-de-la-Garde mais côtoie aussi intimement le Marseille d’aujourd’hui, en pleine métamorphose. À deux pas du célèbre MuCEM ouvert en juin 2013, il permet de rejoindre en quelques minutes à pied les anciens Docks de la Joliette. Acteur et témoin de l’épopée de la ville depuis des siècles, point d’entrée de la Provence et de la mer Méditerranée, il est l’endroit idéal pour vivre pleinement l’expérience marseillaise.

L'Intercontinental Hôtel-Dieu à Marseille. Gagnez votre séjour en jouant avec France Bleu Provence © Radio France - Cédric Fremi

16h à 19h : « Ici c’est la Provence et C’est bon pour le moral ! »

Jouez au jeu fil rouge de France Bleu Provence de 16h à 19h avec Mélanie Masson et Laurent Menel.

Le principe :

2 sessions du jeu « Pas de panique » entre 16h et 18h : 30 secondes pour donner un maximum de réponses à la question posée par Mélanie.

1 session du jeu « Vrai/Faux de l’actu » avec Laurent de 18h à 19h : 2 minutes pour deviner si les affirmations sont vraies ou fausses.

Tous les participants au jeu fil rouge gagnent leur sélection pour le grand tirage du vendredi pour gagner un spectacle et un diner pour 2 personnes au Télégraphe à Toulon

Soirées au choix :

Avec un repas pour 2 au restaurant BEAM ! prévu après l'événement.* Le repas comprend 5 services (amuse-bouche, entrée, 2 plats, 1 dessert)

19h à 20h : « 100% OM »

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi. À gagner cette semaine :

2 invitations pour le match OM - Strasbourg Dimanche 12 mars à 20h45 au Stade Vélodrome

Gagnez 2 invitations pour le prochain match à domicile de l'OM en faisant le bon pronostic les soirs de match ou en répondant aux questions dans le 100% OM © Radio France - Carole MICHEL

Le Week-end 10h à 11h : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine un cadeau France Bleu Provence, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne

