Gagnez vos invitations pour la Foire Internationale de Metz 2023 🎁

88e édition de la Foire internationale de Metz du vendredi 29 septembre au lundi 9 octobre 2023 : un événement incontournable sur Metz ! Cette année, La Louisiane et la Nouvelle Orléans sont à l'honneur, avec un pavillon d'exposition de 1 200 m2, des reconstitutions d'habitations et de campement militaire, des présentations de photos et d'objets...

La FIM en 2023 c'est plus de 500 stands attendus, 11 jours d’évĂšnements, 3 nocturnes, 25 secteurs d'activitĂ©. Habitat et second Ɠuvre, mobilier et dĂ©coration, arts mĂ©nagers, jardinage, piscines, gastronomie et vins, artisanat national et international, services, bien-ĂȘtre et beautĂ©, nouvelles technologies, agriculture, etc sont au RDV. Il s’agit de la plus grande foire de ce type dans la rĂ©gion Saar-Lor-Lux et dans le quart nord-est du pays.

Informations pratiques :

Du vendredi 29 septembre au lundi 9 octobre 2023 ;

De 10h Ă 19h (sauf le dernier jour fermeture 17h) ;

3 nocturnes jusque 22h ;

Tarifs : 8euros adultes / étudiants 4euros /12-18 ans 4 euros / gratuit pour les moins de 12ans.

Foire Internationale de Metz 2023

