Gagnez vos places pour les Nancyphonies 2023, le meilleur du classique

L’édition 2023 des Nancyphonies , ce sont 18 concerts et trois masterclasses publiques, vous goûterez aux talents uniques de jeunes étoiles à l’aube de leur carrière.

La jeunesse avec le duel amoureux de Louise Akili et le jazzman Dexter Goldberg, mais aussi avec Camille El Bacha, Delphine Co, Ionah Maiatsky, Alphonse Bich et Laure Choléet.

À leurs côtés des artistes dont le talent n'est plus à prouver tel qu'André Manoukian et Jean-François Zygel, Emmanuel Rossfelder et le Tango Quartet, Vadim Tchijik et Les Virtuoses et le pianiste Ingmar Lazar.

Tous ces artistes sont réunis pour vous offrir le meilleur du classique en toute décontraction.

