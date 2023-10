Gagnez votre participation au Rallye Découverte Sainte Victoire

Le 6/9 de France Bleu Provence : La Météo des Balcons

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner des cadeaux aux couleurs de votre radio.

Gagnez des cadeaux aux couleur de votre radio, tous les matins entre 6h et 7h avec France Bleu Provence © Radio France - Carole Michel

10h à 11h : Bienvenue chez vous, en cuisine

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence, les producteurs locaux et les auditeurs.

Partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Donnez-nous vos bons plans pour acheter bon et pas cher !

Tous les participants sont inscrits au tirage de fin de semaine pour gagner, à l’occasion l'événement l'Automne des Gourmands le 14 octobre au Beausset (Var) :

Un repas pour 2 personnes au Bistrot San Felice à l’Hôtel du Castellet

Gagnez un repas pour 2 personnes à l'Hôtel & Spa ***** du Castellet - Hôtel & Spa du Castellet

L’Automne des Gourmands

L'Automne des Gourmands est parrainé par Fabien Ferré, Chef exécutif de l’Hôtel & Spa du Castellet.

À cette occasion l’établissement 5 étoiles Relais & Châteaux, a le plaisir de vous offrir 1 repas pour 2 personnes au Bistrot San Felice. Vous profiterez d’une cuisine gourmande à la braise, dans un cadre enchanteur avec vue sur le golf et la mer au loin.

Après avoir été le chef en second de Christophe Bacquié pendant 10 ans, il a pris la direction en 2023 des cuisines de l’Hôtel & Spa du Castellet. Sa cuisine authentique aux saveurs marines et végétales transmet son amour inconditionnel pour les produits de qualité, les bons vins et le goût de la générosité.

Tout un univers à découvrir lors d’une démonstration culinaire de haute volée samedi 14 octobre à 10h !

Participez à l'Automne des Gourmands le 14 octobre - Affiche 2023

11h à 12h : Circuits Bleu - Côté Jeu … « Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au grand quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi.

Le principe :

Quatre questions pour quatre candidats.

1. Deux questions dédiées aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

2. Une question sonore (une chanson, une voix célèbre…)

3. Une question de culture générale

Gagnez un maximum de points pour remporter le cadeau du jour :

1 Tote Bag collector « Je crains dégun »

Les meilleurs scores de la semaine remportent leur sélection au tirage du vendredi pour gagner à l'occasion du 20eme Rallye Sainte Victoire

1 nuit pour 2 personnes en chambre d’hôtes, avec petits déjeuners, au cœur du vignoble des Côtes de Provence Sainte-Victoire (nuitée du 20/10)

(nuitée du 20/10) 2 invitations pour participer au Rallye du 21 octobre

Participez au Rallye Sainte Victoire le 21 octobre 2023 - Rallye Sainte Victoire

20eme Rallye Sainte Victoire

Embarquez pour une balade ludique et conviviale au cœur du vignoble des Côtes de Provence Sainte-Victoire

Le temps d'une journée d'automne, à bord de votre véhicule et avec votre équipage, suivez un parcours ponctué d'étapes et partez à la rencontre des vignerons et des vigneronnes des caves coopératives et des caves particulières de notre Association. Ces derniers vous ouvriront les portes de leur chai et partageront la passion de leur savoir-faire !

Vous bénéficiez ce jour-là d'un accueil privilégié et diverses animations vous sont proposées pour vous faire découvrir l'univers vinicole : travail de la vigne, vinification et élaboration des vins, initiation à la dégustation, accords mets/vins...

L'occasion également de faire connaissance avec les gardes nature du Grand site Sainte-Victoire, les agents du Muséum d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence, et ceux de la Réserve Naturelle Nationale Sainte-Victoire qui vous parleront des nombreuses richesses de ce site, dont sa biodiversité et ses dinosaures.

Pour aller de cave en cave, il vous faut résoudre des énigmes, et pour tenter de remporter un des nombreux lots, il faut répondre le plus justement au questionnaire.

Infos pratiques et programme

France Bleu Provence est partenaire du Rallye Découverte de la Sainte Victoire le 21 octobre - Affiche 2023

18h à 19h : 100% OM

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche.

Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi.

À gagner cette semaine :

Deux invitations pour OM / Le Havre le 8 octobre au Vélodrome

Lors de chaque diffusion d’un match de l’OM, donnez votre pronostic au 04.42.38.08.08, si vous avez le bon score, vous êtes automatiquement inscrits pour le tirage du vendredi suivant pour gagner des invitations au Stade Vélodrome.

Chaque soir, jouez avec Laurent Menel et Omar Keddadouche et gagnez vos invitations pour l'OM © Radio France - Laurent Menel

Le week-end : « À la recherche de la Cigale d’Or »

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à partir de 10h.

Cette semaine on vous offre :

vos invitations pour La Foire de Marseille, si vous trouvez la ville ou le village.

votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…).

Gagnez la Cigale des Faïences Louis Sicard à Aubagne, chaque week-end entre 10h et 11h - Cigale d'Or

