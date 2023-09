Gondwana, la Fête des Plantes méditerranéennes au Domaine du Rayol

Pour cette 19e édition, Gondwana aura pour thème « Plantes et rivages », dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du Parc national de Port-Cros.

Pourquoi Gondwana ?

Il y a 300 millions d'années, tous les continents étaient rassemblés en un vaste ensemble unique, la Pangée. Il y a plus de 200 millions d'années, cet énorme supercontinent commence à se dissocier en deux : au nord, la Laurasie ; au sud, le Gondwana, continent unique du sud qui rassemble ce qu’on appelle aujourd’hui l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande… Le Domaine du Rayol est ce jardin qui rassemble les plantes australes, originaires du Gondwana, autour desquelles sont associés les paysages méditerranéens de l’hémisphère nord. D’où ce nom donné à la fête des plantes du Domaine du Rayol.

Ne manquez pas ce rendez-vous et gagnez vos places

Cet événement est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de jardin, tant pour la qualité des pépiniéristes et exposants présents que pour la programmation culturelle et festive renouvelée chaque année. Le cœur de l’événement, c’est bien sûr la vente de végétaux. Des pépiniéristes collectionneurs proposeront leurs plus beaux spécimens : arbustes et vivaces méditerranéens, cactées et succulentes, plantes aromatiques, plantes tropicales, palmiers, acacias, etc.

Des plantes et des conférences

Le samedi, la première conférence portera sur les "Jardins en bord de mer" :

Comprendre les stratégies végétales pour mieux les accompagner », par Véronique MURE, spécialiste de la flore et des jardins de Méditerranée.

Suivra une seconde conférence : "Restaurer les habitats"

Les habitats côtiers, comme par exemple à Pampelonne sur la commune de Ramatuelle », par Julien HUGO, botaniste au Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles et Jérémy TRITZ, botaniste, responsable scientifique du Domaine du Rayol.

Le dimanche, une table ronde "Le littoral méditerranéen, frontière ou trait d’union ?"

Elle réunira Gilles CLÉMENT, créateur du Jardin des Méditerranées, Charles-François BOUDOURESQUE, algologue, Annie ABOUCAYA, botaniste, et Jean-Laurent FÉLIZIA, paysagiste-naturaliste et chef d’entreprise.

À noter également, le dimanche matin, la projection du documentaire "Planète Méditerranée", qui retrace l’extraordinaire mission sous-marine menée en 2019 par Laurent BALLESTA.

Planète Méditerranée - Laurent Ballesta [ FIFAV 2020 ]

Également au programme

Une visite guidée du Jardin intitulée « Qui prend racine en bord de mer ? » sera proposée en plus des visites « découverte » du Jardin des Méditerranées.

La Librairie des Jardiniers proposera, sur la terrasse de l’Hôtel de la Mer, une sélection spéciale autour des plantes et rivages.

Des animations pour petits et grands comme « Grimpez dans les arbres », le manège écologique « La Belle Roue », des ateliers autour de la laine du massif des Maures et des plantes méditerranéennes, de la musique, des stands d’artisans et producteurs locaux, de jardins amis et d’associations œuvrant en faveur de la préservation de l’environnement.

Une exposition « Vestiges » du Collectif Polymer sera présentée pendant Gondwana : des œuvres d’artistes venus de différents univers – design, vidéo et photographie – créées à partir de déchets plastiques sauvages collectés sur le littoral et en Méditerranée, exposition visible jusqu’au 26 novembre 2023.

Enfin, Le Café des Jardiniers permettra de se restaurer sur place dans un cadre des plus agréables au cœur du Jardin.

Infos pratiques et programme détaillé