GRAND EST MONDIAL AIR BALLONS : le plus grand rassemblement international de montgolfières

En plus de 30 ans d'existence le GEMAB a su s'imposer comme le plus grand rassemblement de ballons au monde. Institution made in Lorraine, le Mondial Air Ballons se tient une fois tous les 2 ans et regroupe près de 1000 montgolfières ainsi que des pilotes et aéronautes de haut niveau venant des quatre coins du globe.

En famille, entre amis, en amoureux, nous sommes tous déjà allés jusqu'à Chambley, pour assister aux majestueux envols de masse, et en ressortir des étoiles plein les yeux. Si ce n'est pas encore fait : foncez !

Pour la 18ème édition, un spectacle aérien faisant de l’horizon un tableau à couper le souffle vous est proposé matin et soir pendant 10 jours, ainsi que des animations au sol.

Un événement unique au monde 🌈🪁

Infos pratiques :

Du 21 au 30 juillet 2023 ;

Événement et parking gratuits ;

Les horaires des animations varient selon le maintient ou l’ annulation des vols.

Le mot de Philippe Buron Pilâtre : "1989 - 2023. Les années passent et ne se ressemblent pas. La 18e édition sera-t-elle différente des autres ? C’est l’ambition que nous avons. Surprendre le public, les partenaires, les médias et bien entendu les pilotes et équipages. Préparer dans le plus grand secret un événement qui fera date. Et le jour “J” le présenter à tous nos amis rassemblés, venus du monde entier. Pour admirer et participer à cet incroyable événement qu’est le décollage de centaines de montgolfières, matin et soir, durant dix jours. Apporter un peu de bonheur à ces milliers de spectateurs venus en masse. Depuis près de 35 ans, c’est le pari sans cesse renouvelé, avec un slogan 2023 fédérateur : ”ce qui nous rassemble”".