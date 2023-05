Grande soirée Totalement 80 avec les Vendanges de l’espoir le 23 juin 2023 à La Réole

C’est la 8ème édition d’un rendez-vous musical et solidaire. Direction La Réole pour le concert Totalement 80 des Vendanges de l’espoir. Le vendredi 23 juin 2023, le gymnase Colette Besson va se transformer en grande scène pour un voyage dans le temps musical avec les plus grands tubes des années 80.

Des stars mobilisées pour les enfants en situation de handicap

Yannick, Pauline Ester, Sacha de Début de soirée, Ottawan, Bibie, Léopold nord et vous, Chagrin d’amour, Jean Schulteis, Boris, Gibson Brothers et bien d’autres… Tous ces artistes ont répondu présents pour cette soirée placée sous le signe de la solidarité. Tous vont chanter bénévolement pour soutenir les enfants en situation de handicap.

Les Vendanges de l’espoir

Les Vendanges de l’espoir organisent ce concert Totalement 80 le vendredi 23 juin à La Réole, mais l’association est aussi très active tout au long de l’année. Fondée par Sacha de Début de soirée qui en est aussi le parrain, l’association a pour but d’assurer et de contribuer, à sa mesure, au soutien matériel et moral des enfants malades ou hospitalisés ou orphelins ou en situation de mobilité réduite, victimes de violences, maltraitance physique, psychologique et en situation d’abandon, quelles que soient leur origine, leur nationalité, leur religion et leur situation familiale, cette activité philanthropique étant d’intérêt général.

La billetterie est ouverte pour le concert Totalement 80 les vendanges de l'espoir à La Réole le 23 juin 2023

Informations pratiques