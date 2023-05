HEMERA TRAIL 2023 - Une course nature de 10km, 21km ou 34km 🏃‍♂️👟🏃‍♀️

L’ HEMERA TRAIL c'est 3 formats de course, 10km, 21km, 34km et comme toujours une course enfant. Lors de ce trail nature, préparez-vous à repousser vos limites ! Et après l'effort : le réconfort, un concert d’un groupe de rock, restauration et buvette vous attendent sur le parvis du 112. Le tout dans une super ambiance !

Une course nature labellisée Moselle Durable

Les arrivées se font à la tombée de la nuit, à la lueur des flambeaux dans une ambiance des plus chaleureuse au cœur de la ville de Terville au Central Parc.

Course enfant de 400m, 800m ou 1200m : départ à 16h - gratuit ; Trail des braconniers de 34 km - 900D+ : départ à 17h - 30€ ; Trail du lepreux de 21 km - 700D+ : départ à 18h - 18€ ; Terville express de 10km : départ à 18h30 - 9€.

Affiche HEMERA TRAIL 2023

Infos pratiques :