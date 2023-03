Holiday On Ice au Millésium d'Epernay

Après trois ans d'absence Holiday on Ice , le plus grand spectacle sur glace au monde revient enfin en France et passe par le Millésium d'Épernay, les 4 et 5 avril avec Supernova , célébration de la beauté unique et mystérieuse de l'Univers

L'année 2023, placée sous le signe de l'espérance, est également l'occasion pour l'équipe de Holiday on Ice d'accueillir la championne Sarah Abitbol en invitée d'honneur durant la tournée.

Holiday on Ice passera au Millesium d'Épernay les 4 et 5 avril - © Atlantis/Holiday on Ice

Un hymne à la vie et au bonheur, chorégraphié par Robin Cousins, quadruple champion de Grande-Bretagne et Champion Olympique.

Supernova regroupe parmi les plus grands patineurs artistiques actuels, de magnifiques costumes conçus par Stefano Canulli et une mise en scène aussi dynamique qu'épique : le feu sera sur la glace, le 4 avril à 20 heures et le 5 avril à 14 heures et à 20 heures, au Millesium d'Épernay !

