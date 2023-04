Ici en Provence, on aime le cinéma

Sorties ciné de la semaine, coups de cœur, évènements, vous aimez le 7ème art ?

Vous êtes au bon endroit, chaque mercredi avec Mélanie Masson sur France Bleu Provence !

16h20 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

16h30 : interview ciné, sorties nationales et locales.

17h30 : chronique de Séances Spéciales sur les évènements cinéma dans la région et les sorties nationales.

Ici, coup de fil à un ciné de Provence

Mélanie Masson reçoit Luc Benito, responsable du cinéma Espace des Arts au Pradet (et auteur et réalisateur) pour le Ciné- Débat autour du film "Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry en présence de Noémie Micoulet, coordinatrice sud-est de l’institut français pour la justice restaurative.

Je verrai toujours vos visages

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative.

Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation...

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES – Bande-annonce Officielle – Jeanne Herry (2023)

Ciné- Débat

Infos et réservations

Ici, on sort au ciné

Interview de Nathalie Gascon pour la projection rencontre du film documentaire "Atlantic Bar" de Fanny Molins tourné à Arles, le 9 mai à l'Espace Gérard Philippe de Port st Louis - rencontre avec Nathalie et Jean-Jacques, les deux protagonistes du film.

Atlantic Bar

À l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de l'attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un lieu à la fois destructeur et vital.

À lire aussi : Fanny Molins réalisatrice du magnifique documentaire arlésien "Atlantic Bar" invitée de France Bleu Provence

Atlantic Bar, de Fanny Molins, remporte le Grand Prix du Jury pour le long métrage français lors du 11e festival de cinéma indépendant. Un docu-drama en immersion dans la grande famille de ce bistrot d'Arles. Nathalie, la protagoniste, y est pleine de gouaille... © Radio France - Philippe Modol

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud » , vous livre deux coups de projecteur, l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné !

Avec Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud on évoque :

- La sortie en salles ce 26 avril du film Burning Days d'Emin Alper

- Évènement : Les ciné-conférences organisées dans le cadre du cycle de la censure" La censure en Iran" autour des films Sept hivers à Téhéran et Chevalier Noir

Burning Days

Emre, un jeune procureur déterminé et inflexible, vient d’être nommé dans une petite ville reculée de Turquie. À peine arrivé, il se heurte aux notables locaux bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, même les plus extrêmes.

Bande-annonce Burning Days De Emin Alper

Ciné-conférence

Les ciné-conférences organisées dans le cadre du cycle de la censure" La censure en Iran" autour des films Sept hivers à Téhéran et Chevalier Noir

La censure au cinéma est un sujet (hélas) indémodable ! La question de savoir ce que l’on montre ou ce que l’on cache est d’emblée cinématographique. Elle se pose dès l’écriture du scénario, puis de la mise en scène et enfin, de la diffusion. Depuis sa naissance en 1895, de nombreux interdits ont tenté d’endiguer la force émancipatrice du 7ème art. Quelle soit d’ordre moral, économique ou politique, la censure a accompagné, malgré eux, les plus grands cinéastes. Pour mieux cerner ce qu’est la censure, et par ricochet l’autocensure, ce cycle propose des projections, des conférences et des tables rondes dans les salles de cinéma où chacun pourra s’interroger sur ses propres limites, ce qu’il accepte ou ce qu’il refuse de voir. « Cachez ce film que je ne saurais voir », clin d’œil à la citation de Tartuffe, est un cycle printanier et contestataire qui interpelle et invite à la discussion pour toutes les générations.

Sept hivers à Téhéran

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir d’images filmées clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le combat de la famille pour tenter de sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran.

Sept Hivers à Téhéran - Bande annonce

Chevalier Noir

Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de l’impasse d’une vie étouffante et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer dans un petit trafic juteux. Mais ce qui semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur destin.

Chevalier noir - Bande annonce VOST

Et Vive le Cinéma !