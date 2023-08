Il était une fois Romécourt... un voyage dans le temps pour petits et grands 🌼⌛

Dans un écrin de verdure, au sud de la Moselle, le château de Romécourt, demeure fortifiée sur un domaine de 300 hectares, est lieu chargé d’une histoire longue de quatre siècles. Connu pour son spectacle " Le Roman de Romécourt " ainsi que ses gîtes, le château vous propose un nouvel événement pour revivre l'histoire du pays des étangs lors de deux journées hors du temps.

Expérience immersive, les animations autour de la ferme et des métiers d’autrefois vous permettent de découvrir comment nos ancêtres vivaient au rythme des saisons et de la terre : expérimentez l'art de de tondre les moutons, assistez à des ateliers de fabrication du miel et de cierges à l'ancienne, forgez avec le maréchal-ferrant, découvrez les secrets de fabrication du fromage de chèvre, confectionnez des objets en vannerie, façonnez la poterie...

La ferme d'autrefois revit sous vos yeux, rappelant une époque où la nature et l'artisanat étaient au cœur de nos vies.

Les animations :

Circuit en calèche à cheval ;

Exposition de vieux matériel agricole ;

Animation musicale ;

Jeux anciens en bois ;

Course de sacs de jute ;

Chasse aux trésors ;

Et aussi des conférences : souvenirs du dernier fermier à Romécourt, l’importance du sel et de l’apiculture…

Infos pratiques :

Samedi 19 août 2023 et dimanche 20 août 2023 de 10h à 18h ;

Restauration , buvette et jeux d’autrefois ;

, et d’autrefois ; Entrée plein tarif : 8€ ;

Achetez vos billets sur place ou sur le site .

Affiche de l'événement