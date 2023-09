International à Pétanque Ajaccio 2023

Tour d’horizon des forces en présence :

256 équipes soit 768 joueurs sont attendus pour le concours phare de l’International, manche qualificative du Master 2024 et manche qualificative du PPF Tour 2024.

Plus de 500 joueuses ou joueurs venus des 4 coins de France métropolitaine représentant plus de 60 départements différents, des nations étrangères seront également présentes comme l’Italie, la Belgique, Monaco, l’Espagne, la Suisse, Madagascar et les USA chez les féminines

Postés aux avants postes de ce concours, de nombreux Champions du Monde : Diego Rizzi, Alessio Cocciolo, Marco Foyot, Michel Loy, Christian Fazzino, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Simon Cortès, les 2 Philippe Quintais et Suchaud cumulant plus de 24 titres. Beaucoup de fines gâchettes Stéphane Robineau quintuple vainqueur de la Marseillaise, Michel Hatchadourian Champion de France, Jean Michel Puccinelli Champion d’Europe et vainqueur des Masters et aussi et surtout et bien sûr tous les meilleurs joueurs insulaires, rivaliseront d’adresse pour nous offrir un spectacle de haut niveau.

L’édition 2023 sera aux dires de bon nombre de spécialistes le concours le plus relevé et le plus beau de tout le prestigieux circuit PPF.

Nous vous attendons nombreux pour un moment de partage et de convivialité !

Mercredi 27 septembre : 14h

Doublettes Mixte 1000€ de bons d'achats (ED avec A et B)

Equipe avec au moins 1 féminine ou un jeune né en 2009 ou près

Ouvert à tous

Jeudi 28 septembre à 14h

Doublette - 1000€ de prix (ED avec A et B)

Ouvert à tous

Vendredi 29 septembre à 14h

Seul à 6 boules ou Doublettes - 2500€ de prix (ED avec A et B)

Ouvert à tous

Samedi 30 septembre

A 9h International Triplette par poules - 15000€ de prix

Ouvert à tous les licenciés

A 14h National féminin doublette par poules - 3000€ de prix

Ouvert à toutes les licenciées

A 15h Concours triplette - 2000€ Elimination directe A et B

Ouvert à tous les licenciés

Dimanche 01 octobre

A 9h 1/8 et 1/4 de l'International et 1/4 du National féminin

A 9h Doublette féminin par poules - 500€ de prix

Ouvert à toutes les licenciées

A 9h Doublette masculin par poules - 2000€ de prix

Ouvert à tous les licenciés

A 15h 1/2 et finale de l'International et du National féminin

@Ajaccio Sport Pétanque - 06.33.51.72.01.

Inscriptions International masculins

https://inscriptions.petanquefrancaise.com/competitions/competition/ppf-tour-2023-international-dajaccio

Inscriptions National Féminins

https://inscriptions.petanquefrancaise.com/competitions/competition/ppf-tour-2023-national-feminin-dajaccio