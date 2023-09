Jardins de Ville, Jardins de Vie : fête des écogestes 2023

Ce samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023 se déroule "la fête des écogestes" au domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy.

France Bleu Lorraine en partenariat avec la métropole du Grand Nancy vous donne rendez-vous pour une grande fête écologique et citoyenne au Domaine de Montaigu.

Venez découvrir et partager des conseils et astuces écoresponsables pour le quotidien ! Au programme : artisans locaux, animations, ateliers et masterclass antigaspi !

Jardins de Vi(ll)e

La nouveauté :

Samedi : dessert antigaspi par Guillaume Delsaux , célèbre cantinier de TikTok

célèbre cantinier de TikTok Dimanche : astuces anti-gaspi avec Julien Picard du restaurant Au Bistronome

Le programme :

Masterclass anti-gaspi

Tout savoir sur le compostage

Autour du potager

Des ateliers : pickles, produits ménagers et cosmétiques maison, biodiversité...

Visite du musée Féru des sciences

Visite du château de Montaigu

Spectacle

Déambulation

Des tas d'animations diverses et variées pour petits et grands

Infos pratique :

Musée Féru de sciences : petite expérience gratuit, sans inscription durée 30 min à partir de 8 ans

Visite Château de Montaigu gratuit, sans inscription durée 45 min à partir de 10 ans

Masterclass anti-gaspi sous chapiteau gratuit sans inscription

Venir : en bus T2 et 21 arrêt Château de Montaigu gratuit le weekend ou à vélo

Restauration sur place : Les foodtrucks Alabanane, Au Chaudron Vert, O Kam du terroir, Les Pouces Verts le samedi et les Plats de Gaïa le dimanche

Point d'eau potable sur place : n'oubliez pas votre gourde