Jazz à Juan, un festival France Bleu

Une programmation très féminine

Pour cette 62ème édition , le plateau est surtout féminin avec des artistes comme Dee Dee Bridgewater, Melody Gardot, Angelique Kidjo, Fatoumata Diawara et Samara Joy, lauréate de deux Grammy Awards cette année. Et en plus, la moitié des artistes présents n'ont jamais foulé la scène de ce festival mythique.

Dee Dee Bridgewater, qui avait sauvé la mise en 1989 en remplaçant au pied levé la légendaire Sarah Vaughan, revient pour la onzième fois et va nous offrir un projet hommage à la grande Ella Fitzgerald.

Imany, Angelique Kidjo et Fatoumata Diawara vont animer la soirée du 19 juillet avec leur trio féminin. On aura aussi la chance de voir la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, presque 20 ans après son prix Jazz à Juan Révélations, et la talentueuse Melody Gardot.

Et pour les fans de guitares, Thomas Dutronc, Rocky Gresset et Stochelo Rosenberg doivent venir le dimanche 16 juillet. Et attention, le guitariste funk Nile Rodgers, fondateur du groupe Chic, va mettre le feu le 18 juillet.

Le festival Jazz à Juan se déroule sous la pinède Gould de Juan-les-Pins, face à la mer, offrant ainsi un cadre idyllique pour profiter de la musique et se laisser emporter par l'atmosphère unique et festive de l'événement.

C'est nouveau en 2023

Jazz à Juan, c’est avant tout chaque soir deux superbes concerts de 20h30 à 23h30 !

On connaissait depuis l'été 2022 la « Guingette » du festival sous les pins pour que chacune et chacun puisse se sustenter à souhait avant le concert et bien l’équipe organisatrice de Jazz à Juan a souhaité franchir un nouveau pas et dorénavant proposer une véritable « Expérience Jazz à Juan » qui pourra débuter dès 19h00 et s’achever à 1h00 du matin. Ainsi, dès l’ouverture de la Pinède Gould, Jazz à Juan vous propose tout ce dont vous avez besoin pour bien commencer votre soirée. Tout détenteur d’un billet pourra dès l’ouverture des portes profiter de nos foodtrucks, tables et chaises sous les pins mais en plus aux sons d’un DJ d’ambiance, s’adonner entre amis à une partie de pétanque ou autre loisir convivial à l’étude…

Et si une fois le concert fini vous souhaitez profiter plus longtemps de ce cadre enchanteur : pour la première fois Jazz à Juan propose un After organisé sur la plage. Vous pourrez apprécier un verre les pieds dans l’eau au rythme des vagues et de la musique. Ces afters sont réservés aux personnes ayant une place pour le concert du jour ainsi qu’ayant acheté l’accès à « l’After » au tarif de 15 €. Ce supplément comprend également une boisson sur la plage ainsi qu’un accès VIP au site de la Pinède Gould par l’entrée « Provençal ».

Il sera possible d’acheter ce supplément jusqu’à la fermeture de la billetterie le soir-même dans la limite des places disponibles (limité à 100 personnes).