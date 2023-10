Jazz sur son 31, 37è édition du 4 au 15 octobre

SUR FRANCE BLEU OCCITANIE

"L'invité qui fait du bien" du mardi 3 octobre : Sylvie Castro, Directrice des Arts Vivants et Visuel au Conseil Départemental de Toulouse

ⓘ Publicité

loading

PRÉSENTATION

À chaque édition sa marque et ses particularités, à chaque années ses plaisirs et missions accomplies. Ce 37e rendez-vous avec Jazz sur son 31 ne faillira pas à la règle. Une présence des femmes artistes affirmée, qui verra défiler sur les scènes du festival l’émérite américaine Rhoda Scott entourée de son « Lady All Stars », la chanteuse franco-arménienne du groupe Ladaniva, mais aussi la saxophoniste et compositrice Lakecia Benjamin, la flûtiste franco-syrienne Naïssam Jalal, tout comme la chanteuse modern soul Kendra Morris, la rappeuse Pumpkin, ou encore le duo piano/clarinette de Maya Cross et Carla Gaudré, et l’incarnation soul de Natacha Kanga dans le spectacle hommage à Billie Holida

Jazz sur son 31 2023

La scène nationale française sera représentée par les frères Belmondo , le contrebassiste François Poitou , les incontournables saxophonistes Léon Phal et Sylvain Rifflet , les Toulousains RP3 , Hancock en Stock et Rémy Gauche , et le pianiste soliste Damien Fleau . En ouverture du festival, le Blue Train 5tet devrait marquer les esprits grâce à l’excellence de son trio fondateur accompagné d’une solide section rythmique. Et enfin, découvrez Les Frères Smith et leur afro-groove, la Leçon d’Afro-jazz prodiguée par Emmanuel Pi Djob et son AfroSoull Gang , et le Kora Jazz Trio caractérisé par les rythmes d’Afrique de l’Ouest.

Jazz sur son 31 2023

Comme chaque année, les artistes iront à la rencontre des publics, grâce à une série de concerts Bars-bars sur son 31 programmés en prélude du festival, des déambulations, des coups de cœur à découvrir à l’ Espace Roguet , des concerts Club qui mettent en scène des artistes haut-garonnais dans les salles des fêtes du département, des concerts au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation et au Théâtre du Grand Rond … Des spectacles s'adresseront plus particulièrement aux familles, un spectacle musical à l’Espace Roguet et un ciné-concert à l’Utopia-Borderouge .