Jouez dans l'Arène du quiz sur France Bleu Gascogne et gagnez un week-end magique pour deux à Hossegor

Focus sur l’endroit idéal où passer son été en famille avec Azureva : l’authentique Hôtel du Parc d’Hossegor, sur la côte sud des Landes. Un incontournable pour profiter de l’air marin autour de nombreuses activités nautiques : surf, paddle, plongée, mais aussi terrestres comme des balades en quad, à vélo ou encore à cheval !

UN SEJOUR AUTHENTIQUE AU BORD DU LAC

L'Hötel au bord du lac d'Hossegor - azureva

L’Hôtel du Parc d’Hossegor, niché au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, est parfait pour se couper du monde. Grâce à son accès direct à la plage du lac marin et à moins de 2km de l’océan Atlantique, cet établissement de style « hossegorien » aux couleurs rouge Madère et blanc ivoire promet une expérience authentique et ressourçante. A seulement quelques pas des célèbres vagues d’Hossegor, les visiteurs peuvent s’essayer au surf ou encore au paddle ! Pour des vacances farnientes, il est possible de parcourir les plages de sable blanc à cheval ou de voguer sur un bateau pour apercevoir de splendides dauphins.

L’hôtel 3 étoiles dispose de 84 chambres confortables « basco-landaises » toutes décorées avec soin et propose un espace spa « Les Bains du Lac » avec de nombreux soins naturels de la prestigieuse marque de cosmétiques française « Cinq Mondes ». Le spa met à disposition un sauna, un hammam et un bain à remous offrant une vue exceptionnelle sur le lac, pour un moment détente indispensable ! Enfin, pour une pause gourmande, le restaurant bistronomique « La Rotonde » propose une carte 100% locale, fidèle au terroir landais. De quoi profiter d’un diner en terrasse au bord de l’eau en amoureux, entre amis ou en famille !

L'espace SPA de l'Hotel du Lac à Hossegor - azureva

Depuis sa création en 1952, Azureva, le spécialiste des séjours en France, ne cesse de se renouveler pour adapter son offre aux vacanciers, à la recherche d’expériences personnalisées à des tarifs accessibles. Avec 70 ans d’expérience, Azureva évolue en affirmant ses valeurs d’origine : partage, authenticité, découverte et convivialité, au travers d’une nouvelle signature « L’accueil en terres de partage ». Azureva compte aujourd’hui 31 destinations et 43 établissements. Son catalogue réunit 6 Clubs, 4 Clubs Montagne, 10 Villages à thème, 17 Résidences, 2 Hôtels et 4 Hôtelleries en plein air. Que ce soit à la mer, à la montagne ou à la campagne, ces adresses au cœur des plus belles régions de France sont adaptées à toutes les envies, pour des séjours loisirs ou affaires.

