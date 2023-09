Journées européennes du patrimoine 2023 : le choix de France Bleu en Gironde pour en profiter

C’est un événement qui rythme la rentrée chaque année au mois de septembre. Les Journées européennes du patrimoine sont de retour les 16 et 17 septembre 2023. Pour cette 40ème édition, les thèmes du patrimoine vivant et du patrimoine du sport sont à l’honneur. En Gironde, les propositions sont nombreuses, entre incontournables et découvertes insolites. Vous avez l’embarras du choix ! France Bleu Gironde vous a sélectionné quelques coups de cœur.

ⓘ Publicité

Les incontournables

L’Opéra national de Bordeaux est un monument du patrimoine historique et culturel en Gironde. Cet édifice se visite samedi et dimanche pour les Journées européennes du patrimoine. Mais cette année, laissez-vous surprendre par leur programmation spéciale pour les Journées européennes du patrimoine et participez à la Nuit des escaliers . Au coeur du Grand-théâtre, mais aussi hors les murs, le choeur de l’Opéra dirigé par Salvatore Caputo se prête au jeu des performances musicales : classique, rap, danse hip-hop et DJ. L’expérience est inédite. Rendez-vous dans plusieurs escaliers de Bordeaux : Escaliers du Grand-Théâtre, de l’Auditorium, du Palais Rohan, de l’Héméra Fenwick, de la Faculté de droit et science politique, du Tribunal judiciaire, de La Philomathique de Bordeaux, de l’Hôtel Frugès et de la Maison des Avocats. Parcours libre, entrée gratuite

Les escaliers du Grand-Théâtre de Bordeaux... au coeur des Journées européennes du patrimoine 2023 © Maxppp - Richard Villalon

Les Archives départementales de la Gironde rendent hommage à Gustave Eiffel. A l’occasion de la commémoration du centenaire de la mort de ce célèbre ingénieur, vous pourrez découvrir l’exposition “Pont Eiffel, histoire d’un franchissement” avec des documents originaux pour en savoir plus. Le site de Balguerie situé 72 cours Blaguerie-Stuttenberg à Bordeaux sera ouvert samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 de 14h00 à 18h00. Une conférence de Dominique Dussol est également au programme autour des réalisations girondines de Gustave Eiffel. Pour en profiter avec les enfants, la Fab’EAC a pensé à tout avec la mallette “Ponts”.

Les Chantiers Tramasset au Tourne participent aussi aux Journées européennes du patrimoine. Le samedi entre 16h30 et 19h, c’est une programmation artistique, culturelle et nature qui vous attend pour (re)découvrir l’histoire de ce site datant de 1837. Gratuit. Sur réservation.

Le château de Cadillac figure parmi les lieux prestigieux et incontournables à découvrir en Gironde pendant les Journées européennes du patrimoine 2023. À 35 km au sud-est de Bordeaux, visitez ce château ducal, ses histoires et collections. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, ce monument chargé d'histoire vous ouvre ses portes gratuitement de 10h à 13h15 et de 14h à 18h.

Les insolites

A Libourne , en mode sport et découvertes ! A quelques kilomètres de Bordeaux, on chausse les baskets pour célébrer le patrimoine. Samedi matin, après un éveil corporel au belvédère du Ponton des deux Tours, partez pour une marche sportive et culturelle pour remonter le temps et revivre la vie des quais au fil des siècles. Activité commerciale autour du vin, du sel et autres denrées passant par le port, cette rando quai s’annonce parfaite pour allier sport et patrimoine. Rendez-vous devant la Tour du grand port samedi. Départ à 9h30 jusqu’à 11h. Après cet échauffement, vous serez prêt pour poursuivre la journée en vous lançant des les différentes visites organisées dans le Libournais.

A La Réole , les Journées européennes du patrimoine se passent (aussi) de nuit. Partez à la découverte de la cité médiévale de La Réole lors d’une balade aux flambeaux au coeur des quartiers anciens. Pour vous accompagner, le groupe folklorique Lous Réoulès. Le départ est annoncé sur les quais de Garonne à 21h00 le samedi 16 septembre.

Un Rallye patrimonial à Lège Cap Ferret en famille. Préparez-vous à partir à la recherche du trésor perdu. L’idée : aider Blanchette, la petite chèvre de Lège à retrouver son trésor caché sur la Presqu’île. Votre livret en main, vous partirez en toute autonomie résoudre des énigmes à travers deux circuits sur deux villages : Piraillan et l’Herbe. Rendez-vous samedi à 13h et 13h30 (deux départs) depuis le Marché de Piraillan. Sur inscriptions

À l'occasion des journées européennes du patrimoine, EDF vous ouvre ses portes à la centrale nucléaire du Blayais le samedi 16 septembre. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière votre prise électrique ? Visite gratuite et sur inscription sur le site EDF Blayais . Visite gratuite et sur inscription à partir de 12 ans

La centrale du Blayais vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine en Gironde © Maxppp - Lartigue Stephane

Et plein d'autres animations et événements organisés partout en Gironde pour ces 40èmes Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023.