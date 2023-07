Journées médiévales de Brebotte 36éme édition, "La magie du Dragon"

Les journées médiévales de Brebotte 36éme son et lumière.

Le 20, 21,22 juillet le village de Brebotte dans le sud territoire, présentera sa 36éme édition des "Journées médiévales". Un évènement de grande ampleur pour le sud territoire.

Les journées médiévales de Brebotte, c'est des effets de son et de lumières, des après-midi médiévales, avec un marché médiéval qui réunira une quinzaine d'artisans, un spectacle de chevalerie et des ateliers ludiques pour les plus jeunes.

Un spectacle historique, pour tout public.

Le spectacles Son et Lumière "La magie du dragon", sera accessible à partir de 22h chaque soir et si la faim se manifeste un repas sera disponible, pour ceux qui le souhaitent, au musée de l'Artisanat.

Une formule repas + spectacle est proposée, avec un menu Adulte et menu enfant:

Adulte :

Moelleux aux légumes d'été sauce cancoillotte

Mijoté de veau aux noix, savagnin, riz et carottes glacées

Tartelette chocolat et coulis de caramel beurre salé

Enfant :

Filet de poulet à la crème et gratin de pommes de terre

Gâteau au chocolat

Le 21 et 22 juillet ce sont deux après-midi médiévales, avec un marché d'une quinzaine d'artisans qui vous accueillerons jusqu'à 21h30.

Un spectacle de chevalerie à 15h30, avec un tournoi, un spectacle de fauconnerie, deux troupes de chevaliers européens et un aiglier.

L'évènement est ouvert a tout public donc des ateliers ludiques sont mis en place pour les plus jeune.

Comment se rendre à Brebotte :

Brebotte - Spectacle Son et Lumière 2022 - L'enfant et le dragon