Jours de Figues c'est samedi 16 et dimanche 17 septembre à Vézénobres.

Ce week-end, laissez vous surprendre par la café de figues

Il sera torréfié sur place, laissez-vous surprendre par la tisane aux feuilles de figuiers ou encore la teinture de figue. L'accent est mis sur nos voisins et amis, producteurs historiques de figues : l'Algérie, l'Espagne et le Maroc (pour lequel nous avons une pensée toute particulière). La Maison de la Figue de Vézénobres a l'envie et la volonté de valoriser leurs produits et leurs savoirs faire.

ⓘ Publicité

Vous voulez savoir comment déterminer la variété de votre figuier ? Vous avez envie de voir comment on adapte l'irrigation face aux changements climatiques, au Maroc, en Algérie ou en Espagne ? Vous avez envie de découvrir comment on vivait à Vézénobres au Moyen Age ? Vous n'avez jamais visité la maison de la figue? Rendez-vous à la 26e édition de Jours de Figues.

Le programme est à retrouver sur le site de la maison de la Figue (https://www.maisondelafigue.com)