Joyce Jonathan de retour à l'Escale de Veauche samedi 23 septembre 2023 !

Autodidacte depuis ses débuts, Joyce Jonathan sait jouer du piano dès 7 ans et commence à chanter en secret, elle apprend seule à jouer de la guitare.

En 2009 alors qu'elle atteint ses 18 ans, elle récolte la somme nécessaire à la production de son premier album et un an plus tard, elle sort "Sur mes gardes". Ce premier album réalisé en collaboration avec Louis Bertignac est un véritable succès et lance la carrière de la chanteuse.

C'est une artiste très appréciée en en Asie, elle a sorti un album en mandarin et obtiendra la 5e place des meilleures ventes de disques à Hong-Kong.

JOYCE JONATHAN - "JE NE SAIS PAS" MANDARIN VERSION (clip officiel)

L’escale de Veauche a le plaisir d’ouvrir la saison culturelle avec l'artiste qui présente son nouveau spectacle « Les p’tites jolies choses » le samedi 24 septembre 2023, gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Saint Etienne Loire !

