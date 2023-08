Jusqu'au 31 octobre - Exposition Odyssée Santé à Rouen

À travers les différents espaces :

- Parcourez le monde microscopique et rencontrez les habitants qui peuplent nos intestins,

- Explorez les coulisses du secteur de la santé en Normandie à travers les recherches et innovations locales,

- Et émerveillez-vous face aux secrets insoupçonnés du corps humain.

- 3 expo’ en 1 -

La Santé est à l’honneur avec de nouveaux espaces d’exposition :

Microbiote, d’après le charme discret de l’intestin

Après avoir rencontré un franc succès à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, cette exposition interactive s’installe à l’Atrium jusqu’au 31 octobre 2023. Inspirée du best-seller Le charme discret de l’intestin de Guilia et Jill Enders, l’exposition raconte de façon décomplexée et décalée la vie étonnante du microbiote qui habite notre système digestif.

Dans mon corps, un espace dédié aux enfants

Dans une atmosphère poétique et colorée, les plus jeunes (mais aussi leurs aînés) pourront découvrir les ressources insoupçonnées de leur corps de façon pédagogique et interactive. Ils devront expérimenter et faire preuve de créativité !

La Santé en Normandie, la recherche et la santé au cœur des territoires

Cette exposition est le fruit d’une étroite collaboration avec de nombreux acteurs de la santé en Normandie : établissements d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, plateformes de recherche, centres hospitaliers universitaires, entreprises, etc. Découvrez les innovations régionales dans les domaines de la recherche biomédicale, de l’industrie pharmaceutique, de l’imagerie médicale, de la radiothérapie et de la santé connectée. Vous pourrez y tester des prototypes 100% made in Normandy et découvrir des parcours professionnels inspirants !