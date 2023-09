L'actu du 7ème art avec France Bleu Provence

Sorties ciné de la semaine, coups de cœur, évènements, vous aimez le 7ème art ?

Vous êtes au bon endroit, chaque mercredi avec Mélanie Masson sur France Bleu Provence !

17h30 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

Mélanie Masson reçoit Marie-Paule Forcioli-Didier, Présidente de l'association Les Rencontres cinématographique à Digne-les-Bains. A l'occasion de la Nuit du Droit le 4 octobre à 17h, un ciné-débat vous est proposé autour du film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry.

Un ciné-débat sur le thème de la justice restaurative, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Alpes de Haute Provence. Le débat est accessible gratuitement sur inscription par mail à accueil@cda04.fr

La nuit du Droit

Le 4 octobre 2023 est le soixante-cinquième anniversaire de La Constitution. C’est aussi, depuis 2018, la célébration du droit sur l’ensemble du territoire national. Une occasion unique qui permet à chacun de discuter sans barrière avec les professionnels du droit. Les manifestations riches et variées créées au soir du 4 octobre ont pour but de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions, ses métiers.

Je verrai toujours vos visages

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation..

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES – Bande-annonce Officielle – Jeanne Herry (2023)

Ici on aime le cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud » vous livre un coup de projecteur. Avec Lucie Taurines, directrice déléguée des Ecrans du Sud, zoom sur La Rentrée Cinéma de Séances Spéciales . Top départ à Gap le vendredi 29 septembre au Cinéma Le Centre Le Club avec l'avant-première du film « L’Enlèvement » de Marco Bellochio, l’un des films marquants de la compétition officielle du dernier Festival de Cannes.

Bonus cinéma, le coup de cœur

Ciné-débat autour du film Paysans du Ciel à la Terre

Terre de Liens PACA vous propose une rencontre au Ciné Palace de Saint Rémy de Provence à l’occasion de la projection du film « Paysans du Ciel à la Terre » le lundi 9 octobre à 20h30.

La projection sera suivie d’échange avec Marion Buet, maraichère à Saint-Martin de Crau et Mireille Thieuloy du Moulin du Mas de Daudet à Fontvieille et l’activité de Terre de Liens pour la préservation des terres agricoles dans les Bouches-du-Rhône, avec notamment la présence d'agricultrices locales, et clôturé par un verre de l’amitié.

Paysans du Ciel à la Terre

Philippe, photographe aérien et fils de paysan, observe depuis son ULM les paysages agricoles évoluer depuis 25 ans. Un phénomène particulier lui offre, paradoxalement, de superbes clichés : les coulées de boue. Interpellé, il décide d’aller interroger les agriculteurs sur ce problème de plus en plus apparent, en particulier vu du ciel.

Sur cette terre qui semble en perte de vie, il rencontre des agriculteurs qui vont le surprendre ! Soucieux de retrouver une terre vivante, ils font de leur mieux pour cultiver de manière respectueuse et innovante, chacun à leur façon. Philippe recueille ainsi les témoignages poignants de ces femmes et ces hommes investis, heureux d’être écoutés, et fiers d’être paysans. Finalement, un sol vivant ne serait-il pas source d’autonomie et de bonheur pour les paysans, et source de santé pour la Terre et les humains ?

Bande Annonce Paysans du ciel à la terre