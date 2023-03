L'agenda des sorties du 27 mars au 02 avril en Côte-d'Or

Holiday one ice

Lundi 27 mars

- Spectacle Batsheva Dance Company à l'Auditorium de Dijon à 20h - EN SAVOIR PLUS

Mardi 28 mars

- Pièce de théâtre "Courgette" à 20h à l'Ecrin de Talant - Un partenariat France Bleu Bourgogne - PLUS DE RENSEIGNEMENTS

- Du 28 au 30 mars - One Song, histoire du théâtre IV au Parvis Saint Jean de Dijon à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne - EN SAVOIR PLUS

Mercredi 29 mars

- Concert HK Manuel Paris à la Vapeur de Dijon à 20h30 - Un partenariat France Bleu Bourgogne

HK - Danser encore (Officiel)

- Jusqu'au 25 juin - Exposition au Musée Magnin de Dijon "Naples pour Passion" - Un partenariat France Bleu Bourgogne - TOUT SAVOIR

Jeudi 30 mars

- Concert Mademoiselle K au pantographe de Venarey-Les -Laumes à 20h30 - Réservation au 03 80 96 89 13

Vendredi 31 mars

- Spectacle "Please Stand up " à l'Ecrin de Talant à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne

- Spectacle de Mathias Mazieu et Daria Nelson au Cèdre de Chenove à 20h - Un partenariat France Bleu Bourgogne

MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON - Morning Song (clip officiel)

- Jusqu'au 02 avril - Les "Musicales en Folie" et les "Folies d'automne" à Fontaine-Les-Dijon au Centre d'animation Pierre-Jacques - Ce sont trois journées de musique non stop, une ambiance festive, des manifestations variées (concerts de tous types, de la symphonie au récital, spectacle pour enfants etc.), en trois mots, un moment inoubliable... - Un partenariat France Bleu Bourgogne - http://lascenefontainoise.over-blog.com/

Samedi 01 avril

- Jusqu'au 02 avril - HOLIDAY ON ICE au Zénith de Dijon - Un partenariat France Bleu Bourgogne - TOUT SAVOIR

- Festival JAGOBLUES - THE BEANSHAKERS (Fr) &CHRIS BERGSON & ELLIS HOOKS (USA) en concert à l'Ecrin de Talant - Un partenariat France Bleu Bourgogne - EN SAVOIR PLUS

The Beanshakers - Blues in the bottle

- Le foyer rural de Velars-sur-Ouche fête ses 60 ans - Les festivités débuteront à 16h30 à la salle des 3 ponts - Nombreuses animations dont une déambulation dans les rues de Velars par la troupe du Clair obscur. À 17h : dans le clos situé devant l'église, spectacle par cette même troupe. À 18h : lâcher de ballons et animations. À 20h30 : spectacle "genre cabaret"

Renseignements au 06.38.65.80.71

Dimanche 02 avril

- Concert Jean-Claude BORELLY à l'église de Santenay à 16h - Renseignements et réservations ICI

