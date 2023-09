L'édition 2023 du festival War on Screen, aura lieu du 2 au 8 octobre à Châlons-en-Champagne

Festival consacré aux films de guerre, War on Screen célèbrera déjà sa 11e édition, du 2 au 8 octobre.

Parmi les films proposés, on retrouve des nouveautés comme la Zone d'intérêt, Bernadette, le règne animal et l'été indien, mais également des classiques comme Glory, Diplomatie, le Tambour, Lincoln et Dans la Chaleur de la nuit. L'éclectisme de la programmation reste l'un des points forts de ce festival plus qu'attendu, chaque année, dans la région.

War on Screen accueille également de nombreux professionnels du cinéma et, en 2023, l'invité d'honneur n'est autre que Volker Schlöndorff, réalisateur allemand majeur du cinéma des années 60 et 70. On lui doit notamment le Tambour et, plus récemment, Diplomatie. Il proposera notamment une masterclass le jeudi 5 octobre dès 20h30 au théâtre la Comète.

La 11e édition du WoS aura lieu du 2 au 8 octobre - © WoS 2022

Comme à son habitude, War on Screen propose une nouvelle édition de WoS Fabrique , un programme d'accompagnement à l'écriture, à la production et à la réalisation de fictions dédiées à la représentation des conflits armés. Cette fabrique, adossée au festival, contribue à l'émergence de nouveaux scénaristes, réalisateurs et producteurs très attachés à la thématique forte du conflit. En 2023, il s'agit déjà de la cinquième édition.

Pour tout savoir du festival War on Screen et obtenir les infos pratiques, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de l'évènement, et notamment sur la page de la billetterie pour réserver vos places.

