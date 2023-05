La 6ème édition du Grand Show, un partenariat France Bleu Lorraine.

Avec le "Grand Show" découvrez dans un fabuleux spectacle de variétés, les artistes les plus prometteurs de la région et même bien au-delà en chant, humour, arts du cirque, danse, magie sur une scène somptueuse digne des plateaux TV !

[Bande annonce] LE GRAND SHOW 2023 - Spectacle de variétés & tremplin artistique

Le but de se show :

Être un tremplin pour des talents lorrains et d'ailleurs

pour des talents lorrains et d'ailleurs Leur offrir l'opportunité d'une grande scène

Roder des spectacles avant leur tournée

Aider les 3 meilleurs d'entre eux par une dotations de 1 000€

Ce sont les familles Pierrot-Cracco et Mangin qui ont créé l’association Passion Show en 2014, ils prônent des valeurs d’engagement et de promotion du spectacle vivant, d’inclusion sociale ouvrant leur scène aux personnes en situation de handicap, des valeurs d’écoute et de convivialité dans lesquelles les artistes peuvent se retrouver et se projeter vers un avenir dans les arts du spectacle, que ce soit en tant qu’amateur averti ou professionnel avéré ou en devenir.

Différents artistes de l'année 2022

Ce sont surtout 46 artistes qui, après un casting drastique, vont évoluer sur la scène de l'espace flambeau au cours d'un show de plus de 3h dans lequel l'ennui n'est pas possible.

Comment le serait-ce avec une telle diversité de prestation ?

Arts du cirque

Magie

Stand-Up

Danse

Ventriloquie

Chansons

[RÉTROSPECTIVE] Le GRAND SHOW 2022 - Spectacle de variétés

