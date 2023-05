La Bataille de Castillon : une édition 2023 placée sous le signe des nouveautés

Comme chaque été, la commune de Castillon la Bataille se transforme en grande place historique. Les amateurs de grands shows et passionnés d’histoire se retrouvent durant l’été pour découvrir le plus grand spectacle en Nouvelle Aquitaine avec la Bataille de Castillon , un événement France Bleu Gironde. A vos agendas : cette année, les spectacles débuteront le 20 juillet jusqu’au 19 août 2023. Ne tardez pas à réserver vos places pour cette majestueuse fresque nocturne, incontournable en Gironde.

La Bataille de Castillon : du nouveau en 2023

Afin de séduire le public toujours nombreux, ce sont plus de 600 bénévoles qui sont à l'œuvre, une quarantaine de chevaux et attelages pour ce grand spectacle son et lumières qui attire plus de 30 000 spectateurs chaque année. Au programme : 1h35 de spectacle dès 22h30 avec pyrotechnie, des soldats en costume et la cavalerie pour cette aventure humaine et cette plongée dans l’histoire. Mais cette année, la Bataille de Castillon , c’est aussi des découvertes dans le parc Aliénor. Dès 17h30, ce parc vous ouvre ses portes pour découvrir des joutes équestres et des animations comme un spectacle de danse médiévale… L’occasion parfaite donc pour profiter des lieux avant le bouquet final et le grand show, un incontournable depuis 45 ans.

Réservez vos places pour la Bataille de Castillon du 20 juillet au 19 août 2023

Réservez vos places dès maintenant

Vous avez envie de tenter l’expérience ? N’attendez pas le dernier moment. La billetterie de la Bataille de Castillon est déjà ouverte. A vous de choisir votre formule parmi les différentes propositions : accès au parc, spectacle, repas. Vous aurez l’embarras du choix.

Informations pratiques