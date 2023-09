La "Color Run" d'Étival-Clairefontaine, un magnifique évènement déjà complet

Qu'est-ce que la "Color Run"?

La Color Run est bien plus qu'une simple course à pied, c'est une fête de la couleur ! Que vous soyez un coureur chevronné ou que vous préfériez simplement marcher, cette course est ouverte à tous ! Le principe est simple : courez, marchez ou dansez à travers un parcours de 5 kilomètres. À chaque kilomètre parcouru vous serez aspergé de poudres colorées, créant ainsi un véritable arc-en-ciel sur votre tenue.

C'est pour la bonne cause !

La Color Run d'Étival-Clairefontaine, au delà de du côté convivial et sportif, est une course à but caritatif, dont l'intégralité des inscriptions sera reversée à l'**Association AREMIG (Recherche et les Études dans les Maladies Infantiles Graves).******

Un évènement accessible à tous :

La Color Run d'Étival-Clairefontaine est ouverte à tous, ce qui en fait un événement familial parfait. Les enfants, les adolescents, les adultes et même les aînés sont les bienvenus pour participer à cette aventure colorée. La course de 5 kilomètres n'est pas chronométrée, il n'y a donc aucune pression pour atteindre un temps particulier. L'objectif principal est de s'amuser, de célébrer la vie en couleur et de faire une bonne action.

Infos pratiques :

Samedi 30 septembre 2023

Départ 16h sur le parking de la rue du stade

distance 5 km

inscription 8€, gratuit pour les - 5 de ans COMPLET

Nous avons hâte de les voir courir dans un arc-en-ciel de bonheur le 30 septembre 2023 !