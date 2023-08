La festa Major de Banyuls sur Mer

Le programme

Vendredi 25 août

Concours de pétanque « Challenge du Souvenir », triplette vétérans, à partir de 14h30 Clos la Phine.

Feu d’artifice dans la baie de Banyuls à 22h. Initialement prévu samedi, il est avancé à ce vendredi soir.

Course de carrioles – 18h30

Ouverte à tous ! Vous souhaitez participer ? Présentez vous à l’Office de Tourisme ou à la Mairie, on vous met à disposition une carriole que vous pouvez personnaliser si vous le voulez. Le RDV se fait à 18h30 sur l’esplanade (côté canon) et c’est parti pour une folle course : qui sera le vainqueur ?!

Le Banyuls Handball vous propose en collaboration avec la Mairie :

10h : Olympiades de la jeunesse, plage centrale

14h : Tournoi de Beach handball, plage centrale

16h : Ateliers créatifs pour enfants, place Paul Reig

17h : Concours du Lancer d’espadrille, plage centrale

18h30 : Course de carrioles, esplanade (vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous en Mairie !)

19h : Repas (fideua) sur la plage centrale

21h30 avancé à 21h00 puis après le feu : Concert avec Al Chemist, esplanade

23h30 : DJ, esplanade

Samedi 26 août

Sardanes à 11h00 et 17h00, place Paul Reig avec la cobla Les Alberes.

Dimanche 27 août

Messe traditionnelle de la Festa Major, 10h00, Eglise St Jean-Baptiste.

Défilé de la Festa Major : En cas de pluie, le défilé n’aura pas lieu et le RDV se fera directement dans la Mairie à 11h00.

Sardanes à 12h30 (annulé en cas de pluie) et 17h30 (annulé en cas de pluie), place Paul Reig, avec la cobla Sol de Banyuls.

Concert de Sea, Six and Sun (Julio Leone), 21h30, place Paul Reig.