La Festa Majorque au Palais des Rois de Majorque à Perpignan

C’est la fin de l’été, les vacances pour certains ! On aime passer du temps dehors, regarder le soleil se coucher, écouter de la musique, rire, danser et échanger… et les festivals nous invitent à tout cela. FESTA MAJORQUE, est proposé pour la deuxième année consécutive par le Département des Pyrénées-Orientales. L’an dernier plus de 5 000 festivaliers avaient fait vibrer le Palais des rois de Majorque.

ⓘ Publicité

Rendez-vous à partir de 18h et jusqu’à 2h du matin ! Rock, électro, dj, soundsystem, danse et cirque : une programmation tout public ! Une programmation musicale et des activités vendredi 25 et samedi 26 août qui répondent aux goûts de chacun. Plusieurs styles musicaux, de la danse, du cirque mais aussi des expériences sonores et visuelles avec plusieurs scènes et ambiances. La direction artistique de FESTA MAJORQUE a été confiée à Abel Padilla (Ici et ailleurs). Quatre espaces scéniques pour créer une programmation éclectique, transgénérationnelle et locale ! Un festival engagé ouvert à toutes et à tous !

Sur place deux crêperies, des pâtes fraîches, des sandwichs méditerranéens et asiatiques, une buvette, une offre de restauration pour tous les goûts et toutes les envies dans les jardins du Palais des rois de Majorque.

Au programme : Sur scène ESTEBAN · ART OF TONES · MANUEL PEREZ · SOUL TRAUMER · JEUNE SENIOR WEEKEND · YAMIN ALMA · HIDE · LORD DIABOLIK NAINA · SELECT AÏOLI BIO · TATO · OLIVIER TEMIME · SEBAH. Dans les jardins RED TWINS · PAOLA MAURESO · BAMBINO CIRCUS ATELIER · COMPAGNIE FILKISTOUCH · RENCONTRE AU JARDIN · STELLANOVA · L’ATELIER DE LA CASE DU JEU

Vendredi 25 et samedi 26 août, de 18h à 2h du matin Palais des rois de Majorque à Perpignan Entrée libre, restauration sur place