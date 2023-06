La Fête de la musique s'invite à Reims

Garou et Laury Thilleman seront à nouveau à l'animation de ce grand rendez-vous

Au cours de cette soirée exceptionnelle de nombreux artistes seront présents pour vous divertir et vous interpréter leurs plus beaux morceaux.

Zazie, Garou, Vianney, Patrick Bruel ou encore Amir vous attendent pour fêter ensemble la fête de la musique.

ⓘ Publicité

Ce concert gratuit, de 3h30 sera mis en scène et chorégraphié par Kamel Ouali et sa troupe de danseurs, animé par Laury Thilleman et Garou en direct de la Chaussée Bocquaine de Reims.

Un rendez vous incontournable à ne pas manquer !

A vivre en direct sur France 2 et France Bleu Champagne Ardenne.

Bonne fête de la musique avec France Bleu Champagne Ardenne.