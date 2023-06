La fête des Fraises à Maxéville : 40ème édition

Cette année, c'est encore un véritable festival que la fête des Fraises : concerts, spectacles, théâtre de rue, vide-greniers, jeux, ateliers, balade, marché de producteur rendez-vous dès le jeudi 8 juin 2023 à Maxéville.

Jeudi 8 juin

Marché de producteurs – site des Brasseries

Tables à disposition pour se restaurer / BBQ

• 19h – Concert “Quincaille Family”

Vendredi 9 juin

Parc de la Mairie, rue du 15 sept. 1944

Soirée concert !

Concert du 9 juin 2023 de la fête des Fraises

Au programme :

Sonia Roussey

Allan Théo

Génération Boys band

L5

Boris

Samedi 10 juin

Parc Léo Lagrange, 16 rue de l’Orne

• 14h>16h & 16h45>18h15 – Circuit Nicolette et Aucassin

• 14h>18h30 – Animation “La cité du peuple en bois”

• 14h30 – Départ de la marche de la Fête des Fraises

• 16h & 18h15 : Spectacle “Nicolette et Aucassin”

• 19h & 20h45>22h – Le live dont vous êtes le Héros avec 24 KARAOKE !! Pré-inscription par ici !

• 20h15 – Spectacle de feu “Reshine”

Avec des structures gonflables, la participation de la troupe de théâtre TNTB, du Lopin de Léo, et bien d’autres !

Dimanche 11 juin

Parc de la Mairie, rue du 15 sept. 1944

• 6h>18h – Traditionnel vide-grenier de la fête des Fraises

• 10h>18h – Marché de producteurs et associatif

• 12h30 – Breakdance et musique africaine

• 13h30 & 15h30 & 18h – Déambulations “La Bande à Zadar”

• 14h – Spectacle “De quel côté souffle demain ?”

• 14h30 & 16h30 – Déambulations musicales avec “Les Débranchés”

• 15h – Spectacle “La Légende de Verbruntschnek”

• 16h – Spectacle “Coche Sportif”

• 17h15 – Spectacle “Moulinette”

Des ateliers et des animations en continu de 14h à 18h et des structures gonflables !

Comment résister à un tel programme ?

Les infos pratiques :