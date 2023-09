La fête des plantes de Saint-Jean de Beauregard, le plaisir des sens

La Fête des Plantes fait son retour à Saint-Jean pour l’édition automnale les 22, 23 et 24 septembre. Plus de 200 exposants seront présents au Domaine de Saint-Jean de Beauregard pour vous présenter les plus beaux et les plus rares végétaux ainsi que le meilleur de l’art de vivre au jardin.

ⓘ Publicité

Situé à seulement 30 minutes au sud de Paris, cet événement réuni arbres, arbustes, bulbeuses, graminées, grimpantes, rosiers et vivaces, mobilier, décoration, accessoires, vêtements et artisanat, tout cela dans un seul et même lieu. Vous aurez l'opportunité de rencontrer et d’échanger avec des experts de renom dans leur domaine et de récolter des conseils personnalisés pour votre jardin.

Cette année, la plus grande Fête des Plantes de France met en avant les plaisirs sensoriels du jardinage, qu'ils soient thérapeutiques, physiques ou mentaux. Les bienfaits du jardinage sont bien connus, nourrissant nos yeux, nos papilles, notre odorat, notre sens du toucher, notre ouïe, notre esprit et même notre âme.

Comme chaque année, la remise des Prix et Trophées honorera le travail remarquable des pépiniéristes et créateurs les plus méritants. De nombreuses animations telles que des conférences, des ateliers et des démonstrations vous permettront d'approfondir vos connaissances botaniques de manière ludique.

Des rencontres inoubliables et des végétaux incroyables dans un écrin de verdure aux portes de Paris.