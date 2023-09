La Fête des Vendanges de Montmartre rend un hommage à l’olympisme

Depuis 1934, chaque 2e week-end d'Octobre, Montmartre est en Fête pour célébrer sa tradition viticole et saluer l'arrivée de la nouvelle cuvée de son vignoble.

ⓘ Publicité

Les jeux olympiques et paralympiques approchant à grands pas, les 8 quartiers du 18e arrondissement se prennent aux jeux en empruntant la devise olympique : "Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble".

Troisième événement parisien le plus fréquenté après la "Nuit Blanche" et "Paris Plages", ce sont 500.000 visiteurs qui sont à nouveau attendus sur les rues de la Butte. Gastronomie, concerts, défilé, expositions, visites des vignes... Le programme est éclectique et festif, proposant plus particulièrement cette année des rencontres inattendues entre l’art et le sport, de quoi ravir petits et grands, touristes et Parisiens.

Le Off, une invitation à déambuler dans le 18e

Expositions de rue, dégustations, concerts, spectacles, balades et visites guidées, portes-ouvertes, ateliers… Pendant ces 5 jours de festivités, plus de 40 acteurs du 18e (associatifs, culturels, sociaux, commerçants, artisans, etc.) rivalisent d’imagination pour venir enrichir le programme officiel de la Fête des Vendanges.

5 jours de rencontres, d’échanges, de découverte pendant lesquels ils vont vous faire découvrir leur quartier, leur lieu, leur passion, à travers des évènements à destination de tous les publics, quels que soient leur âge, leur genre, leur taille ou leur apparence. Retrouvez tous le programme du Off ICI .