La Fête du Vin Bourru à Nuits-Saint-Georges

L'Association "La Cabotte" organise la Fête du Vin Bourru qui fête sa 35ème édition aux halles de Nuits-Saint-Georges et réunit chaque année les vins et les produits de toute le France avec de nombreux exposants viticoles et producteurs.

L''association est heureuse de mettre à l'honneur cette année l'appellation "Bourgogne Côte-d'Or" comme invité d'honneur

C’est avec grande fierté que notre terroir Bourgogne-Franche-Comté est représenté par de nombreux producteurs locaux mais aussi des exposants venus de toute la France, une large palette de leurs meilleurs produits viticoles et gastronomiques vous seront présentés

Des rencontres avec des producteurs passionnés, amoureux de leur métier et de leur terroir dans un lieu de rencontre, d’échange et de partage pour déguster et découvrir des produits de qualité.

Vous pourrez goûter le jus de raisin, pressé devant vous, ainsi que le vin bourru

Fete du vin bourru

Pour l’occasion découvrez également

Un grand Salon du terroir

Une Exposition "21artistes sur la route des grands crus" peintres, sculpteurs, photographes

Une Exposition de véhicules anciens.

France Bleu Bourgogne est en direct le samedi 21 octobre de 11h00 à 12h30 avec de nombreux invités dans une ambiance conviviale et festive

Infos pratiques

Halles et Salle des Fêtes, rue Thurot à Nuits-Saint-Georges

Ouvert samedi et dimanche de 10h00 à 18h00

Verre millésimé aux couleurs de la fête : 4,50 €

Dégustations libres – restaurations variées

Exposition à la salle des fêtes : entrée gratuite

Renseignements : 03 80 62 11 17

Authenticité, plaisir gustatif et accueil chaleureux vous attendent à la fête du vin bourru