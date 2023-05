La Foire Expo de Nancy vous attend du 27 mai au 4 juin 2023 pour 9 jours de festivités, d’échanges et d’animations ! En famille ou entre amis, la Foire Expo de Nancy réserve des temps forts pour tous !

Shopping

Trouvez votre bonheur dans tous les domaines : produits malins, mode, beauté, bien-être, aménagement et rénovation de l'habitat, services, épicerie fine et saveurs, artisans du monde, ameublement, décoration, vins et spiritueux, extérieurs et jardin, artisanat, loisirs, tourisme, mobilité, cuisine, associations, et les produits de l'invité d'honneur : l'Italie.

Quelque soit votre projet, votre recherche, il y a de quoi trouver des idées à la Foire Expo de Nancy.

Exposition "Venise, cité mystérieuse", une exposition de 1200m²

Ville portuaire mystérieuse, féérique et romantique, réputée pour son charme envoûtant à chaque coin de rue, son nombre impressionnant d’allées, de petits canaux et de rues étroites sur l’eau, Venise nous emmène dans un voyage à travers le temps entre une impression de déjà-vu et un éternel étonnement. Laissez-vous guider par la sérénité légendaire de cette ville hors du temps où des siècles d’histoire se murmurent.

Venez découvrir les aventures de Marco Polo et de Casanova, flâner dans les couloirs du Palais des Doges et faites une pause gourmande au bar à pâte, traverser la Place Saint-Marc à la découverte du carnaval de Venise et retrouvez les gondoles et le Pont du Rialto pour terminer ce parcours insolite dans une ambiance des plus romantique !

Nocturnes et spectacles

Jusqu’à 22h00, les samedi 27 mai, vendredi 2 juin et samedi 3 juin, la Foire Expo de Nancy passe en mode nocturnes avec des soirées festives qui marqueront les esprits !

Samedi 27 mai à 20h30 : soirée d'ouverture années avec Emile & Images (25€)

Dimanche 28 mai à 20h : stand up avec Thomas Angelvy

Vendredi 2 juin à 20h : Show so crazy avec le Cabaret Iloa (gratuit)

Samedi 3 juin à 20h : le bal de la foire avec l'orchestre UFO (gratuit)

Des animations pour petits et grands

Manèges, structures gonflables, piste de trottinette, bus musée sur le thème d'Harry Potter, animaux de la ferme, jeux de sociét"é, espace pédagogiqueavec le Jardin botanique Jean-Marie Pelt, ateliers créatifs d'aquarelle, calligraphie, création de bijoux, dessin, origami....

Et tant d'autres choses à découvrir et déguster !

Infos pratiques

Retrouvez toutes les infos sur le site internet de la Foire Expo, la page facebook de la Foire expo , sur le compte Twitter de la Foire @FoireExpoNancy, sur instagram FoireExpoNancy.

Horaires : ouvert tous les jours de 10h à 20h (fermeture des restaurants à 22h), nocyturnes jusqu'à 22h les 27 mai, 2 et 3 juin.

Tarifs : Entrée offerte tous les jours dès 18h (Dès 20h les soirs de nocturne), tarif sur place : 5€, billetterie en ligne : 4€