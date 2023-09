La Grande Fête revient à Ayguemorte-les-Graves du 15 au 17 septembre 2023

Organisée par la BIC ( Brigade d'Intervention Culturelle des Graves ) et la Communauté de Communes de Montesquieu, la Grande Fête à Ayguemorte-les-Graves est de retour pour sa quatrième édition du 15 au 17 septembre, un événement labellisé “ Scènes d’été en Gironde ”. À 15 minutes au sud de Bordeaux, la fête se prépare en partenariat avec France Bleu Gironde.

Demandez le programme !

Pour sa quatrième édition, la Grande Fête s’annonce… festive puisque cet événement porte bien son nom. Cette année encore, la programmation est riche et variée. Cinéma plein air, concerts sous chapiteau, fanfares, arts de la rue, feu d'artifice, gastronomie et art de vivre sont au programme de ces trois jours pour une vraie parenthèse festive et citoyenne ! Découvrez le programme complet sur la page Facebook de l'événement... et si vous êtes joueur(s), tentez l'expérience de la course de caisses à savon.

Ce qu’il faut retenir

La Grande Fête #4 se tiendra sur la plaine des sports (58 avenue général de gaulle) à Ayguemorte-les-Graves du 15 au 17 septembre 2023. L’événement est gratuit.