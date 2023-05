La Nouvelle Scène des Savoie avec Victor Marc

La nouvelle scène des Savoie, c'est un nouveau rendez-vous musical sur France Bleu Pays de Savoie !

Le concept est simple : France Bleu Pays de Savoie invite des artistes à jouer en concert privé dans votre salon !

Pour ce premier numéro, c’est une famille de la Ravoire, près de Chambéry composée de Solène, Guillaume et leurs 3 enfants, qui a accueilli notre équipe, et le chanteur-auteur-compositeur d’Aix-les-Bains : Victor Marc

Victor Marc propose une musique indie-pop surprenante et riche. Il se définit comme un "one man band" autrement dit, un groupe à lui tout seul ! Multi-instrumentiste, il oscille habilement, grâce à son looper, entre des hits dansants et des mélodies planantes. Découvrez toute son actualité sur son site www.victormarc.com

Musique live et interview à écouter du 29 mai au 2 juin sur France Bleu Pays de Savoie à 16h45

POUR ÉCOUTER LES 5 ÉPISODES DE NOTRE NOUVELLE SCÈNE DES SAVOIE, ÇA SE PASSE ICI !

