La randonnée France Bleu 2023 a lieu le 23 septembre à Gallician !

Cette deuxième édition de la Rando France Bleu dans le Gard inaugure la Semaine de la Randonnée 2023. Pour cette deuxième édition, c'est la Petite Camargue qui sera à l'honneur. Un joli sentier (PR52) à retrouver aussi dans le TopoGuide- Le Gard à Pied.

Deux boucles pour vous : 6 et 10 km suivant vos envies. Et comment on s'inscrit, car il faut absolument s'inscrire ! En cliquant sur ce lien Rando france bleu 2023 - Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Gard (helloasso.com)