La rentrée littéraire c’est au Salon littéraire du Pays d’Aix à Fuveau

L'association « Les Écrivains en Provence » présente le 34e Salon Littéraire du Pays d'Aix du 31 août au 3 septembre 2023 à Fuveau.

Venez écouter et voir :

Le spectacle " Bande Originale" jeudi 31 août rendra hommage aux plus grands compositeurs italiens de musiques de films.

Parmi les compositeurs joués, citons : Ennio Morricone, Nino Rota, Giorgio Moroder, Giuseppe Verdi… Et parmi les réalisateurs : Sergio Leone, Fellini, Giuliano Montaldo, Giuseppe Tornatore…

Une conférence est organisée autour des auteurs italiens invités le vendredi 1ᵉʳ septembre "Ces lettres venues d'ailleurs"

Assistez aux expositions autour de l’Italie, cours Leydet, organisées par le jumelage Fuveau-Santa Teresa. Vous pourrez y admirer "Les 20 régions d'Italie en photos et peintures" et "De nos pinceaux à vos fourchettes" illustrations et livres de recettes italiennes 🍝

Venez lire et dialoguer :

Les dédicaces « sous les platanes », samedi 2 et dimanche 3 septembre, favorisent les échanges entre le public et une centaine d’auteurs régionaux et nationaux : littérature générale, polars, BD, romans jeunesse et jeunes adultes, café littéraire et interviews tout au long du week-end.

Parmi tous ces auteurs français, vous pourrez retrouver l'animateur de la Cigale d'Or et de vos matinales weekend, Thibaud Gaudry . Et cette fois-ci, il ne sera pas derrière un micro, mais avec son premier livre " La Vénus au parapluie ", il vient juste de sortir aux éditions Buchet Chastel.

Rencontre avec Thibaud Gaudry - La Vénus au parapluie - Buchet Chastel

Votre radio en direct du salon :

Retrouvez sur place Laurent Menel et Hervé Godard. Ils nous feront vivre l'évènement sur les ondes comme si vous y étiez. Alors ce samedi, branchez votre radio sur France Bleu Provence !

Un séjour à gagner pour y assister :

Pour savoir comment le remporter toutes les informations sont dans l'article ci-dessous 👇

Informations pratiques :

Pensez à réserver directement auprès de l'Office du tourisme de Fuveau au 04.42.50.49.77

Pour connaitre la programmation complète et en détail, cliquez ici