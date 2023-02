La semaine cinéma de France Bleu Provence

Vous aimez le 7ème art ? C'est chaque mercredi après-midi sur France Bleu Provence. Au programme :

16h20 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

16h30 : interview ciné, sorties nationales et locales.

17h30 : chronique de Séances Spéciales sur les évènements cinéma dans la région et les sorties nationales.

Ici, coup de fil à un ciné de Provence

Elsa Romano reçoit Maxime Alric, programmateur au cinéma Le Coluche à Istres , pour la séance spéciale autour du film "Tant que le soleil frappe" de Philippe Petit, le 27 février prochain.

Tant que le soleil frappe

Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son projet arrive en finale d’un concours d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil qui frappe.

Ici, on sort au ciné

Elsa Romano reçoit Julie Gayet pour l'avant-première de " Comme une actrice " de Sébastien Bailly au cinéma les Variétés à Marseille , ce mercredi 22 février à 20h en présence du réalisateur et de l’actrice.

Infos pratiques et réservation : Event Variétés

Comme une actrice

Avec Julie Gayet, Benjamin Biolay et Agathe Bonitzer

Anna, actrice proche de la cinquantaine, est quittée par son mari, Antoine, metteur en scène de théâtre. Prête à tout pour ne pas le perdre, elle va jusqu’à prendre l’apparence de la jeune femme avec laquelle il entretient une liaison. Mais ce double jeu pourrait se retourner contre elle...

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud », vous livre deux coups de projecteur , l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné !

Avec Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud on évoque :

La sortie en salles, ce 22 février, du film " Chevalier noir " d'Emad Aleebrahim, Grand Prix du Festival d'Angers.

" d'Emad Aleebrahim, Evènement : Tournée du cinéaste Philippe Petit pour "Tant que le soleil frappe" (tourné à Marseille).

Chevalier noir

Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de l’impasse d’une vie étouffante et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer dans un petit trafic juteux. Mais ce qui semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur destin.

Tournée Philippe Petit

Voir Tant que le soleil frappe en Provence : Les cinés de la région

À lire aussi : Entretien avec Philippe Petit réalisé par Naomi Camara/ Séances Spéciales

Tant que le soleil frappe de Philippe Petit, tourné à Marseille et en tournée dans toute la Provence - Affiche du film

On vous recommande aussi

Les Choses simples d'Eric Besnard

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité.

Arrête avec tes mensonges d'Olivier Peyon

Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion.

À la belle étoile de Sébastien Tulard

Avec Riadh, Loubna Abidar, Christine Citti

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère indomptable. Il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

Petites de Julie Lerat-Gersant

Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, Victoire Du Bois

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié avec une jeune mère immature, et se débat contre l’autorité d'une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée.

Les Gardiennes de la planète de Jean-Albert Lièvre

Avec Jean Dujardin

À voir en famille

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.