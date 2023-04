La semaine du Golfe du Morbihan, une fête maritime originale et internationale

La Semaine du Golfe , 12ème édition se déroule du 15 au 21 mai 2023 sur l'ensemble des sites de la "Petite Mer", aussi bien sur l'eau que sur terre le soir dans les ports. 2023 marque donc le grand retour du rendez-vous international du patrimoine et de la culture maritime en Bretagne qui se déroule tous les deux ans. En 2021, la crise sanitaire avait eu raison de ce qui aurait dû être cette douzième édition.

UNE MANIFESTATION MARITIME ORIGINALE POUR CONCEPT

Tous les jours de cette semaine, dix flottilles de bateaux traditionnels et classiques naviguent de ports en ports. Tous les jours les parcours sont différents, ils évoluent au fil des marées et des renverses de courants bien connus dans le golfe. Les spectateurs assistent alors aux manœuvres des marins aguerris aux spécificités très particulières de la "Petite Mer".

"Une fête maritime internationale, rassemblant des bateaux "de caractère", se déroulant sur toute la semaine de l'Ascension et se répartissant sur l'ensemble du Golfe du Morbihan." © semainedugolfe.com

L'encadrement des flottilles est assuré par des bénévoles d'associations, de clubs nautiques du golfe. Lors des escales, l'accueil des marins et des spectateurs est également confié à d'autres associations locales. La bonne humeur est de mise aussi bien en mer qu'à terre !

LE TEASER DE LA 12ÈME ÉDITION, DU 15 AU 21 MAI 2023

12ème édition de la Semaine du Golfe du Morbihan, du 15 au 21 mai 2023 !

LES PARADES D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA SEMAINE DU GOLFE

Pour bien débuter cette semaine, une première parade nautique aura lieu le lundi 15 mai, point de départ 14h30 depuis Arzon entre le phare de Port-Navalo et Locmariaquer. L'ensemble des flottilles y seront présentes et les spectateurs pourront connaitre toutes les histoires de ces bateaux présents en téléchargeant l'Appli Officielle* disponible sur les plateformes GooglePlay et Apple Store depuis l'onglet "Parades".

*L'application "Semaine du Golfe 2023 - 12ème édition fonctionne également hors connexion

Le rendez-vous à ne pas manquer et point d'orgue de cette fête maritime et originale, la Grande Parade se déroulera le samedi 20 mai 2023. À partir de 16h, toutes les flottilles défileront lors de la Grande Parade pour clôturer la Semaine du Golfe. Le moment pour les nombreux visiteurs d'admirer la totalité de la flotte. Un spectacle grandiose à voir entre Locmariaquer et Port-Navalo et qui prendra fin dans le Grand Chenal vers 19h.

POUR NE RIEN MANQUER DU 15 AU 21 MAI 2023

Retrouvez toutes les infos utiles et pratiques pour venir profiter, partager ensemble la douzième édition de la Semaine du Golfe 2023

Le site officiel : semainedugolfe.com

Les grandes dates de l'édition 2023 : semainedugolfe.com/les-grandes-dates

Le programme complet de l'édition 2023 : semainedugolfe.com/programme-complet

Vous rendre dans le golfe : semainedugolfe.com/accès

- Egalement à consulter &/ou à télécharger en format .pdf : Le dépliant promotionnel Semaine du Golfe 2023

France Bleu Armorique partenaire vous fera vivre en direct cet événement tout au long de la semaine du golfe. Retrouvez l'actualité, le programme du jour de la semaine du Golfe, des interviews de marins, des récits du patrimoine...

lundi 15 mai & vendredi 19 mai, de 16h à 18h*

mardi 16 mai au vendredi 19 mai, de 9h30à 12h

samedi 20 mai de 10h à 12h

*en commun 16h à 18h avec France Bleu Breizh Izel et de 17h à 18h avec France 3