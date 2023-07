Des concerts gratuits pour fêter l'été

Dès le 25 juillet, les provençaux et les vacanciers présents dans notre département vont pouvoir se déhancher au rythme des chansons que nous avons tous aimé. La Tournée d'été de La Marseillaise - France Bleu va illuminer vos soirées

Les festivités débuteront au Rove ce mardi 25 juillet, sur l'esplanade de la salle des fêtes Lanteri. À l’occasion des fêtes votives de la Sainte-Anne, rendez-vous dès 20h pour applaudir Larusso, chanteuse mémorable du titre " Tu m'oublieras", Manon Maley la championne de l’émission The Voice kids, le groupe Nikita, Alain Filippi et enfin DJ Nico,

avec un set « lounge et disco ».

C’est sur la place Lazzarino de Port-de-Bouc que la Tournée d’été se posera vendredi 28 juillet à 20h30, avec Leee John, le chanteur du groupe mythique Imagination, accompagné d’un orchestre disco-funk.

Avec le tube incontournable des années 80 "Just an illusion"

« N’hésitez pas à ressortir vos pantalons pattes d’éléphants, vos chemises colorées, vos strass et vos paillettes », invite la mairie de Port-de-Bouc au sujet de cette soirée dont le groove sera perpétué par DJ Herbie Lite.

Dimanche 30 juillet, c’est un plateau musical aux mille et une saveurs qui investira Septèmes-les-Vallons.

Martine Malory, originaire des Pennes Mirabeau, viendra en voisine lancer la soirée. Alain Filippi, l’artiste de pop française adoubé par Michael Jones, le groupe Lola et l’imitateur à la palette de voix infinie, Erick Baert,

capable d’en dompter 150 : de Gainsbourg à Gims en passant par le castrat Farinelli ou encore Céline Dion.

Quel plus beau cadre que celui de la plage de Carro, pour se prendre en pleine face la puissance de Leee John.

Jeudi 3 août, le chanteur d’Imagination chantera ses classiques "Just an illusion" et autre "Flashback", reprenant aussi le répertoire de la soul et du funk des années 70-80 dans lequel il a baigné.

Rendez-vous à Gardanne le dimanche 13 août avec Martine Malory, Alain Fillipi, Lola et Erick Baert pour une programmation haute en couleurs !

Le programme à Marseille

Marseille, La Plaine : Martine Mallory, Alain Filippi, Lola et DJ Herbie Lite sont à l’affiche vendredi 4 août, place Jean-Jaurès et le chanteur et imitateur Erick Baert.

Marseille, port de l’Estaque : À l’espace Mistral, Martine Malory, Alain Filippi, le Sweet Wine groupe, DJ Herbie Lite et Erick Baert se produiront samedi 5 août.

Marseille, place Cadenat : Ce même plateau sera reconduit samedi 12 août sur la place Cadenat, à la Belle de Mai, où la Tournée d’été retrouve ses habitudes.

Marseille, parc de Maison Blanche : Dernière date de la Tournée d’été prévue jeudi 24 août au parc de Maison Blanche, où Lola et Erick Baert se chargeront des festivités.