La tournée d'été s'installe à l'îlot z'enfants à Châteauroux

Ce mardi les enfants sont à l'honneur sur France Bleu Berry entre 10h et 11h pour la tournée d'été. Simon Ains et Vincent James notre animateur baladeur vont tester les attractions gonflables et aquatiques.

le parc de l'îlot z'enfants avec l'attraction des bateaux tamponneurs © Radio France - Maxime Daniel Un, deux, trois, sautez ! ⓘ Publicité Dans le cadre de la tournée d'été organisée par France Bleu Berry, les animateurs Simon Ains et Vincent James vont retrouver leur âme d'enfant ! Rien n'est trop beau pour les bambins. Trampoline, tyrolienne, structures gonflables ou encore parcours aquatiques. L'îlot z'enfants , avenue Daniel Bernardet à belle-isle est ouvert tous les jours de 11h à 19h jusqu'au 3 septembre 2023. Sur le plateau de France Bleu Berry, ce mardi dès 10h, vous pourrez retrouver les acteurs locaux de l'animation jeunesse de la ville. Plein de surprises avec notre baladeur Vincent James. Venez aussi glisser votre bulletin dans l'urne pour tenter de repartir avec l'un des quatre vélos à gagner. Un par semaine au mois de juillet. ⓘ Publicité