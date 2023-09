La Tournée des Marchés France Bleu à Épernay le 27 septembre

Le mercredi 27 septembre, l'équipe de France Bleu Champagne-Ardenne sera sur le marché d'Épernay. Dans le cadre de la Tournée des Marchés, elle mettra à l'honneur les produits locaux qui seront proposés à la halle Saint Thibault.

Grégory Duchatel et Fabrice Morvan seront sur place, en compagnie du chef Hervé Badier. Ce restaurateur et ancien propriétaire de La Vigneraie aura pour défi de composer un menu complet pour 4 personnes avec les produits du marché, le tout avec un budget de 30€, de 9h à 11h. Nous suivrons à l'antenne ses choix d'ingrédients dans le marché sparnacien et découvrirons ses recettes confectionnées en direct et en public.

La Halle Saint Thibault, à Épernay

Des idées et conseils gastronomiques pourront être partagés avec le public, qui pourra déguster les préparations du chef Hervé Badier. Entre 11h et midi, Grégory Duchatel animera le Bouchon en Or, le jeu de France Bleu, avec des participants du public présent sur place.