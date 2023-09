La tournée des marchés France Bleu ce dimanche 1er octobre à Chenove

France Bleu Bourgogne est en direct ce dimanche 01 octobre du Marché de Chenove

Ce marché existe depuis 1984 et est le plus grand de la métropole dijonnaise mais également de la région

Plus de 100 commerçants sont présents chaque dimanche

Mais aussi la présence de Sébastien HENRY actuellement chef cuisinier du Biz’tro à Beaune ,

Sébastien a été le chef du Château de Ste Sabine, il est depuis 2019 le chef du Biz’tro à Beaune et propose une cuisine bistronomique. Il a 35 ans, est bon vivant, sympathique, jovial et généreux.

Il a défendu les couleurs de la Bourgogne l’année dernière dans « le combat des régions » sur M6.

Ce dimanche, il cuisine pour vous et devant vous en direct sur France Bleu Bourgogne

