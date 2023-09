La tournée France Bleu des marchés est à Libourne le dimanche 24 septembre 2023

Du 20 septembre au 22 octobre, France Bleu fait sa tournée des marchés pour mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire locaux en partenariat avec Domitys . L'étape girondine s'installe place Abel Surchamp à Libourne le dimanche 24 septembre de 10h à 12h30.

Au cœur du marché de Libourne, Marie Ottoz et le chef de France Bleu Gironde, Jésus Hurtado, lancent un nouveau défi à l’heure où les prix grimpent : cuisiner pour 30 euros en circuit court un menu complet pour 6 personnes. Le chef Jésus Hurtado sélectionnera et achètera les produits sur le marché, l'occasion de rencontrer les vendeurs et producteurs présents à Libourne et de les entendre parler de leur métier avec passion.

Venez assister à l'émission en direct et dégustez la cuisine du chef qui vous livrera ses petits secrets !

ⓘ Publicité

L'affiche de la tournée France Bleu des marchés © Radio France

La tournée France Bleu des marchés à Libourne est aussi l'occasion de soutenir les commerçants du marché couvert de Libourne ravagé par un incendie le samedi 2 septembre dernier. Une cagnotte de soutien vient d'être lancée pour leur venir en aide.