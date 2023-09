La Tournée France Bleu des marchés s'arrête au Bugue le 26 septembre 2023

France Bleu organise sa tournée des marchés , du 20 septembre au 22 octobre 2023, afin de mettre en avant les circuits courts et les savoir-faire locaux. L'étape en Périgord aura lieu le mardi 26 septembre de 10h à 12h sur la place de l'hôtel de ville au Bugue en partenariat avec Domitys.

Etals du marché du Bugue © Radio France

Mardi, c'est jour de marché au Bugue. Cela fait plus de 700 ans que cela dure depuis un décret royal de Philippe V le Long qui a choisi ce jour. Les Buguois n'ont plus jamais dérogé à la règle. Un marché que connaît bien le chef Vincent Milcent du restaurant Viz'ara pour le parcourir toutes les semaines, à la recherche de produits qui égayeront sa cuisine. Marie-Dominique Privé lui lancera, sur France Bleu Périgord, le défi de cuisiner en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place, pour réaliser un menu pour 4 personnes avec seulement 30 euros.

Olivier Milcent du Viz'ara au Bugue - Dominique Hamon

Venez assister à l’émission en direct et goûtez la cuisine du chef ! Découvrez aussi le livret de recettes de la tournée des marchés de France Bleu, comprenant des spécialités régionales imaginées par les chroniqueurs gourmands de France Bleu.