La Transju'Trails, le trail au naturel des Montagnes du Jura avec France Bleu Besançon

La Transju’Trails offre à ses participants des parcours multiples dans les paysages magiques du massif du Jura avec des passages mythiques comme la Dôle et Le Fort des Rousses, mais aussi les lacs, les forêts et les grandes étendues. Pour sa 16e édition, 6 parcours sont proposés : Le trail 42 km, le 25 km, le 10 km, le 5 km, la randonnée 15 km et La Transju’Trail des marmots.

La Tranju'Trails, pour les amoureux de la nature © Getty - Thomas Barwick

Des parcours de 5 à 42 km

La Transju’Trails, le trail au naturel, c’est :

- Un trail exigeant sur un parcours inédit de 42 km ;

- Un parcours de 25 km, pour les trailers amateurs de parcours variés ;

- Les 5 et 10 km pour ceux qui découvrent le trail ou qui courent en famille ;

- La randonnée 15 km qui permet, comme à chaque édition, d’arpenter le Jura dans une ambiance conviviale.

La Transju'Trails, un événement tous publics !

Renseignements et inscriptions sur le site www.latransju.com .

Gagnez votre dossard pour le parcours le votre choix !