La Transju'Cyclo 2023 à Champagnole, avec France Bleu Besançon

La Transju’ Cyclo, c’est trois épreuves cyclosportives , de 70 km , 110 km et 165 km , une Rando de 70 km ainsi qu’une Rando Itinérante sur deux jours de 215 km avec hébergement et repas compris. Des parcours différents de la première édition qui emmèneront les participants sur les routes des paysages mythiques : lacs, grandes étendues, vallée, ascension des monts, etc.

Départ de la Transju Cyclo 2022 - Marika Godin

Des parcours en mode compétition ou rando

Pour cette deuxième édition de cette cyclo de référence, les cyclistes pourront clôturer leur saison estivale en beauté sur différents parcours, que ce soit en mode compétition ou en mode rando.

La Cyclo 110-165 km , qui donne la possibilité aux participants de choisir la distance selon leurs sensations sur le vélo. Ce nouveau parcours 2023 a tout d’un véritable défi à la découverte de routes emblématiques du Jura et du Doubs , à travers le cirque du Fer à Cheval , Arbois et ses coteaux ou encore les panoramas grandioses direction Salins-les-Bains , la redoutable côte de Thésy et le légendaire pont du Diable .

sur un nouveau parcours accessible à tous. La à quelques encablures de Champagnole conduira à travers la pour rejoindre le département du Doubs. Les participants retrouveront les autres concurrents du 110 km avant de basculer sur le . La Rando itinérante : c’est le format week-end de la Transju’ Cyclo ! Les randonneurs pédaleront sur une distance de 215 km pendant 2 jours , ou de 250 km pour ceux qui souhaitent prendre encore plus de plaisir. Une belle première journée à vélo de 115 km. Si les jambes suivent, un détour de 20 km supplémentaires est possible pour admirer le magnifique Lac de l’Abbaye . Les cyclotouristes se retrouvent tous ensemble le samedi soir à Prémonval (Prémanon) sur une base de vie en intérieur, pour partager un moment convivial avant de reprendre la route le lendemain (épreuve limitée à 100 participants).

La tranju Cyclo, une cyclo de référence pour clôturer la saison estivale en beauté

Le programme des épreuves

Programme des épreuves 2023

Gagnez votre dossard en jouant avec France Bleu Besançon

Jouez avec France Bleu Besançon pour tenter de gagner vos 2 dossards pour participer à la Transju Cyclo 2023.

Pour participer, rien de plus simple simple : remplissez le formulaire ci-dessous et si vous êtes sélectionné.e , vous remporterez vos dossards.

(Jeu réservé aux personnes majeures)

