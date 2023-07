Le 37ème Salon International de Peinture et Sculpture de Vittel

Affiche du 37ème salon international de peinture et sculpture

Le salon de Vittel en quelques chiffes :

37 ans de belles rencontres entre les artistes et le public

1000 m² d’exposition

plus de 200 artistes

plus de 400 œuvres exposées

jusqu'à 7000 visiteurs par édition

12 nationalités

mais aussi 4 de nos talents Vosgiens

Une Exposition Multidisciplinaire :

Le Salon International de Peinture et Sculpture présentera une variété d'œuvres d'art allant de la peinture à la sculpture, en passant par les installations et les créations contemporaines. Les visiteurs auront ainsi la chance de découvrir des chefs-d'œuvre dans différentes disciplines artistiques, reflétant la diversité et l'évolution de l'art contemporain.

ⓘ Publicité

Les invités d'honneur :

Elisabeth CIBOT Sculpteure

Ouvre d'Elisabeth CIBOT

Célestin MESSAGGIO Peintre

Oeuvres Célestin MESSAGGIO - Célestin MESSAGGIO

Nos vosgiens à l'honneur :

Michel Munier, Photographe et écrivain

Vincent Munier, Photographe et écrivain

Olivier Claudon , Peintre et Illustrateur

Bertrand Munier , journaliste et écrivain

Photographie : Michel Munier et la survie du grand Tétra dans les Vosges

Infos pratiques :

Expo du 08 au 23 juillet 2023 au palais des congrès de Vittel

Ouvert tous les jours de 14h à 19h

Dimanches et 14 juillet de 10h à 12 et de 14h à 19h

Gratuit